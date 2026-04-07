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    AKTIE IM FOKUS

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    Apple schwach - Bericht über Probleme bei faltbarem iPhone

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple-Aktien fielen 4,7 Prozent auf 246,75 USD
    • Titel nähern sich Jahrestief bei rund 240 Dollar
    • Bericht zu Problemen beim faltbaren iPhone verzögert
    AKTIE IM FOKUS - Apple schwach - Bericht über Probleme bei faltbarem iPhone
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Apple haben am Dienstag belastet von einem Medienbericht deutlich nachgegeben. Zuletzt notierten die Papiere 4,7 Prozent tiefer bei 246,75 US-Dollar und waren damit schwächster Wert im Dow Jones Industrial . In den vergangenen vier Handelstagen hatten sie insgesamt um rund 5 Prozent zugelegt.

    Somit nähern sich die Anteilscheine des Technologiekonzerns nun dem tiefsten Stand seit vergangenen September bei gut 240 Dollar. Für das laufende Jahr steht ein Kursrückgang von rund 9 Prozent zu Buche. Damit befinden sich die Apple-Titel im Mittelfeld der sogenannten "Magnificent 7", der sieben bedeutendsten US-Technologiewerte.

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    Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Nikkei Asia" unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, dass Apple bei der Entwicklung eines faltbaren iPhones in der technischen Testphase auf Probleme stößt. Dadurch könne sich der Produktions- und Lieferplan um Monate verzögern./edh/he

    Apple

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    ISIN:US0378331005WKN:865985

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 214 auf Tradegate (07. April 2026, 17:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -1,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,16 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 282,88USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 239,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 330,00USD was eine Bandbreite von +10,90 %/+53,13 % bedeutet.




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