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    Gerettete US-Soldaten sind in US-Klinik in Landstuhl

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei gerettete US-Soldaten in Landstuhl-Klinik
    • Waffenoffizier nach riskantem Einsatz in Sicherheit
    • Beide verletzt und für Rücktransport in USA bereit
    Medien - Gerettete US-Soldaten sind in US-Klinik in Landstuhl
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LANDSTUHL (dpa-AFX) - Die beiden nach dem Abschuss eines US-Kampfjets im Iran geretteten US-Soldaten befinden sich Medienberichten zufolge in der US-Militärklinik in Landstuhl. Der Waffenoffizier und der Pilot der F-15E und seien im Landstuhl Regional Medical Center in Rheinland-Pfalz, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf einen Vertreter des US-Militärs. Am Dienstag erfuhr auch Fox News von zwei US-Beamten, dass sich die Soldaten dort befänden. Demnach werden sie auf einen medizinischen Rücktransport in die USA vorbereitet.

    Den Waffenoffizier hatten US-Spezialkräfte am Wochenende mit einem hochriskanten Kommandoeinsatz gerettet. "Wir haben ihn", schrieb US-Präsident Donald Trump in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social in Versalien. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge versteckte sich der Waffensystemoffizier mehr als 24 Stunden im Südwesten des Landes in felsigem Gelände vor iranischen Kräften und entging so der Gefangennahme. Seine Rettung folgte auf einen "Wettlauf auf Leben und Tod" zwischen US-amerikanischen und iranischen Streitkräften, zitierte die "New York Times" US-Beamte.

    Der Pilot der am Freitag abgeschossenen F-15E war bereits zuvor gerettet worden. Trump sagte am Montag, dass beide Besatzungsmitglieder verletzt worden seien, sich aber auf einem guten Weg der Genesung befänden. "Es geht ihnen gut", betonte er./fsp/DP/men





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