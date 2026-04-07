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    US-Anleihen

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    Kursverluste - Trump-Ultimatum verunsichert

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleihenpreise sanken Rendite 4,36 Prozent
    • Trumps Drohungen gegen Iran verunsichern Märkte
    • Höhere Ölpreise nähren Inflations- und Zinsängste
    US-Anleihen - Kursverluste - Trump-Ultimatum verunsichert
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Die immer schärfer werdenden Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran halten die Finanzmärkte in Atem. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,14 Prozent auf 110,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,36 Prozent.

    Die Unsicherheit am US-Anleihemarkt ist angesichts der drohenden weiteren Eskalation im Iran-Krieg hoch. Vor dem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr verschärfte Trump seine Rhetorik noch einmal. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Er wolle nicht, dass das passiere, aber es werde wahrscheinlich dazu kommen. Belastet wurden die Anleihen vor allem durch die erneut gestiegenen Rohölpreise. Dies schürte erneut Inflationssorgen und die Erwartung steigender Leitzinsen./jsl/he





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