Regierung hebt Zahlungen an – und entfacht Börsenrallye

Im Schnitt steigen die Zahlungen um 2,48 Prozent. Das entspricht einem zusätzlichen Volumen von 13 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Anleger reagieren prompt: Die Aktie der UnitedHealth Group gewinnt knapp 9 Prozent, Humana und CVS Health legen beide um über 6 Prozent zu (Stand 17:40 Uhr MEZ).

Die Aktien großer US-Krankenversicherer legen deutlich zu. Auslöser ist eine überraschend kräftige Anhebung staatlicher Zahlungen. Die US-Behörde Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) kündigt höhere Vergütungen für Medicare-Advantage-Pläne ab 2027 an, wie Yahoo Finance berichtet.

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Deutlich mehr als ursprünglich geplant

Die Anpassung fällt wesentlich höher aus als zunächst erwartet. Im Januar hatte die Behörde nur ein Plus von 0,09 Prozent in Aussicht gestellt. Die endgültige Entscheidung überrascht damit positiv.

Julie Utterback, Analystin bei Morningstar, erklärt: "Die endgültigen Zinssätze liegen in der Regel über den ursprünglich angekündigten Sätzen, und wir gehen davon aus, dass die Anleger es begrüßt haben, dass dieses Muster trotz des anhaltenden regulatorischen Drucks auf diesen Endmarkt unverändert geblieben ist."

Gründe für den Anstieg

Die Regierung nennt mehrere Faktoren für die Erhöhung. Dazu zählen steigende Grundkosten im Gesundheitssystem. Auch Anpassungen bei Bonuszahlungen für qualitativ hochwertige Pläne spielen eine Rolle. Zudem werden Risikobewertungen überarbeitet.

Gleichzeitig arbeitet die Behörde an strukturellen Änderungen. Unterschiede bei der Codierung zwischen klassischem Medicare und Medicare Advantage (MA) sollen reduziert werden. Diese Anpassungen greifen jedoch noch nicht im Jahr 2027.

Reformen mit langfristigem Ziel

Die Behörde verfolgt ein klares Ziel. Sie will Prozesse vereinfachen und den Wettbewerb stärken. Gleichzeitig sollen Zahlungen besser an das tatsächliche Gesundheitsrisiko der Patienten angepasst werden.

Die CMS betont: "Die Entwicklung eines Risikoausgleichssystems, das sich an diesen Grundsätzen orientiert, wird langfristig zu einem stabileren und nachhaltigeren MA-Programm beitragen."

Damit soll Vertrauen geschaffen werden. Sowohl Versicherte als auch Steuerzahler sollen sicher sein, dass unnötige Kostensteigerungen begrenzt werden.

Markt sieht Signal für Stabilität

An den Märkten überwiegt der Optimismus. Investoren werten die Entscheidung als Zeichen für Stabilität im regulierten Gesundheitsmarkt. Trotz politischem Druck bleibt die grundsätzliche Unterstützung für Versicherer bestehen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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