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    Aktien Frankfurt Schluss

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    US-Ultimatum an Iran und Angriffe belasten Kurse

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump-Ultimatum löst Nervosität am Dax aus
    • Keine Einigung vor Fristende, Iran angegriffen
    • Iran-Konflikt treibt Rohölpreis nach oben
    Aktien Frankfurt Schluss - US-Ultimatum an Iran und Angriffe belasten Kurse
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump an den Iran hat am Dienstag erneut für Nervosität im deutschen Aktienhandel gesorgt. Nach einem anfänglichen Auf und Ab des Leitindex Dax drehte dieser am Nachmittag ins Minus und schloss 1,06 Prozent niedriger bei 22.921,59 Zählern. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gab mit 0,63 Prozent auf 28.733,46 Punkte weniger stark nach.

    Vor dem Ablauf der von den Vereinigten Staaten gesetzten Frist am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnete sich keine Einigung ab. Stattdessen wurden schon kurz vor Ablauf des Ultimatums im Iran zahlreiche Verkehrswege und die Ölindustrie bombardiert. Der Iran meldete landesweite Angriffe auf seine Verkehrsinfrastruktur.

    "Das Geschehen am Kapitalmarkt steht weiterhin im Bann des Iran-Kriegs", schrieben die Analysten Christian Lenk und Christian Reicherter von der DZ Bank. Zuletzt habe der US-Präsident seine Rhetorik gegenüber Teheran noch einmal verschärft. Eine weitere Eskalation des Iran-Kriegs habe das Potenzial, den Rohölpreis noch weiter ansteigen zu lassen./bek/he





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