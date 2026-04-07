Der Börsen-Tag
DAX & Co. stürzen ab: Deutsche Indizes schwächeln – USA halten besser stand
An den Börsen dominiert heute die Farbe Rot: Während deutsche Indizes teils kräftig nachgeben, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil – mit wenigen, aber markanten Ausreißern.
Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute durchweg im Minus. Besonders deutlich fallen dabei die Verluste an den deutschen Börsen aus. Der DAX gibt aktuell um 1,31 Prozent auf 22.895,55 Punkte nach. Damit reiht sich der deutsche Leitindex in eine insgesamt schwächere Tendenz am heimischen Markt ein: Der MDAX der mittelgroßen Werte verliert 1,35 Prozent auf 28.695,98 Punkte und liegt damit prozentual leicht stärker im Minus als der DAX. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, büßt 1,26 Prozent auf 16.555,53 Punkte ein und hält sich damit im Vergleich zu DAX und MDAX etwas besser. Am deutlichsten unter Druck steht der TecDAX: Der Technologieindex fällt um 1,63 Prozent auf 3.420,05 Punkte und ist damit der schwächste der großen deutschen Indizes. Dies deutet auf eine besonders ausgeprägte Zurückhaltung der Anleger gegenüber Technologiewerten hin. In den USA fallen die Kursverluste bislang moderater aus. Der Dow Jones notiert 0,53 Prozent tiefer bei 46.261,93 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,44 Prozent auf 6.552,32 Punkte nach und zeigt damit die geringste prozentuale Tagesveränderung unter den betrachteten Indizes. In der Gesamtschau präsentieren sich die europäischen Leitindizes heute deutlich schwächer als die US-Märkte. Während DAX, MDAX, SDAX und insbesondere der TecDAX klar über ein Prozent verlieren, halten sich Dow Jones und S&P 500 mit Abschlägen von unter einem Prozent vergleichsweise stabil.
DAXBASF führte die Gewinner mit einem Plus von 2.46% an, gefolgt von Brenntag (+1.51%) und Hannover Rück (+1.31%). Die Verliererseite war deutlich stärker: Zalando verlor 3.13%, Qiagen 3.65% und Heidelberg Materials lag mit einem Rückgang von 4.85% am Ende. Damit sind die Abgaben in der Spitze fast doppelt so groß wie die stärksten Zugewinne.
MDAXIm MDAX stachen K+S (+4.70%), Wacker Chemie (+4.02%) und Lanxess (+2.67%) hervor. Auf der anderen Seite fielen DWS Group (-3.83%), Delivery Hero (-4.66%) und AUTO1 Group (-5.34%) deutlich. Auch hier übersteigen die Verluste in der Spitze die Zugewinne, wobei insbesondere AUTO1 und K+S die stärksten Ausschläge nach unten bzw. oben zeigten.
SDAXVerbio (+3.28%), SILTRONIC AG (+2.91%) und SUESS MicroTec (+2.67%) gehörten zu den Gewinnern. Dem standen starke Abschläge gegenüber: NORMA Group (-6.53%), Dermapharm Holding (-6.56%) und Verve Group Registered (A) mit -6.90%. Die Verlierer im SDAX verzeichnen deutlich kräftigere Bewegungen als die Top-Performer.
TecDAXSILTRONIC AG (+2.91%), SUESS MicroTec (+2.67%) und AIXTRON (+1.48%) lagen vorne. Die Schlusslichter Ottobock (-3.44%), SMA Solar Technology (-3.47%) und Qiagen (-3.65%) zeigten moderatere Verluste als in einigen anderen Segmenten. Auffällig ist die Überschneidung: SILTRONIC als Topwert taucht sowohl im SDAX als auch im TecDAX auf; Qiagen erscheint mehrfach bei den Flops.
Dow JonesUnitedHealth Group sprang deutlich hervor mit einem Plus von 8.53%, gefolgt von Chevron (+2.12%) und Travelers (+0.18%). Demgegenüber fielen Merck & Co (-2.94%), Nike (B) (-3.60%) und Apple (-4.35%). UnitedHealths Anstieg übertraf die Verluste der größten Verlierer deutlich und dominierte damit den Index.
S&P 500Auch im S&P 500 war UnitedHealth Group mit +8.53% führend, ergänzt durch CVS Health (+6.43%) und Humana (+6.31%). Währenddessen litten Reisewerte und Tech: Carnival Corporation verlor 4.14%, Royal Caribbean knapp 4.28% und Apple 4.35%. Der Sektorvergleich zeigt starke Kursgewinne im Gesundheitsbereich versus deutliche Einbußen bei Reise- und ausgewählten Tech-Aktien.
QuervergleichDie stärksten Ausschläge nach oben verzeichnete UnitedHealth Group (+8.53%), während Verve Group Registered (A) mit -6.90% den größten Einzelverlust brachte. Insgesamt sind in den deutschen Indizes (insbesondere SDAX und MDAX) die Verliererbewegungen tendenziell kräftiger als die Zugewinne, in den US-Indizes fallen hingegen einzelne Großgewinne (Health-Names) besonders ins Gewicht. Mehrere Titel tauchen in mehreren Indizes auf: SILTRONIC AG als Top in SDAX/TecDAX, Qiagen bei den Flops und Apple bei den US-Negativlisten.
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