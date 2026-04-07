Ultimatum an Iran und Angriffe belasten Kurse

Vor dem Ablauf der von den Vereinigten Staaten gesetzten Frist am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnete sich keine Einigung ab. Stattdessen wurden schon kurz vor Ablauf des Ultimatums im Iran zahlreiche Verkehrswege und die Ölindustrie bombardiert. Der Iran meldete landesweite Angriffe auf seine Verkehrsinfrastruktur.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump an den Iran hat am Dienstag erneut für Nervosität im deutschen Aktienhandel gesorgt. Nach einem anfänglichen Auf und Ab des Leitindex Dax drehte dieser am Nachmittag ins Minus und schloss 1,06 Prozent niedriger bei 22.921,59 Zählern. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gab mit 0,63 Prozent auf 28.733,46 Punkte weniger stark nach.

"Das Geschehen am Kapitalmarkt steht weiterhin im Bann des Iran-Kriegs", schrieben die Analysten Christian Lenk und Christian Reicherter von der DZ Bank. Zuletzt habe der US-Präsident seine Rhetorik gegenüber Teheran noch einmal verschärft. Eine weitere Eskalation des Iran-Kriegs habe das Potenzial, den Rohölpreis noch weiter ansteigen zu lassen.

Der EuroStoxx büßte am Dienstag 1,05 Prozent auf 5.633,22 Punkte ein. In Zürich verlor der SMI Index 1,48 Prozent. Der britische FTSE 100 gab weniger stark nach. In den USA lag der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss mit 0,8 Prozent im Minus.

Aus Branchensicht nahm europaweit die Erholung der Chemiewerte wieder Fahrt auf. Analysten sehen durch den Krieg zunächst einige Pluspunkte für den Sektor: nachlassenden Konkurrenzdruck, Reduktion des Überangebots und steigende Preise. Risikofaktor bleibe allerdings eine geringere Nachfrage, deren Ausmaß insbesondere von der Dauer des Iran-Kriegs abhänge.

An der Dax-Spitze gewannen BASF knapp zwei Prozent. Im MDax hatten Wacker Chemie , Lanxess und die Aktien des Düngemittelproduzenten K+S die Nase mit Aufschlägen von bis zu fast fünf Prozent vorn.

Daneben bewegten Analystenkommentare die Kurse. So stiegen Aurubis um zwei Prozent, nachdem Warburg Research zum Kauf der Papiere des Kupferkonzerns geraten hatte./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 51,82 auf Tradegate (07. April 2026, 17:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -0,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,09 %. Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 46,43 Mrd.. BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -22,85 %/+21,50 % bedeutet.



