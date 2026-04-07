Axon Enterprise Aktie gerät unter starken Druck - 07.04.2026

Die Axon Enterprise Aktie ist bisher um -7,07 % auf 330,80€ gefallen. Das sind -25,15 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Axon Enterprise Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,25 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,07 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Axon Enterprise Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -38,64 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Axon Enterprise um -32,24 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

Axon Enterprise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,90 % 1 Monat -33,35 % 3 Monate -38,64 % 1 Jahr -27,45 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Es gibt 80 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,63 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Axon Enterprise

Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Motorola Solutions notiert im Plus, mit +0,58 %. L3Harris Technologies notiert im Minus, mit -1,17 %.

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Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.