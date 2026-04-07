JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex vor Zahlen zum ersten Quartal von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen dürfte einen guten Start ins Jahr hinter sich haben, schrieb Constantin Hesse in einem Ausblick am Dienstag. Die Profitabilität verbessere sich weiter dank einer günstigeren Regulierung der Energiebranche und besseren Fundamentaldaten. Die Branche könne zudem von der gegenwärtigen Energiekrise profitieren./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 45,00EUR auf Tradegate (07. April 2026, 18:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

