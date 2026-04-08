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    Ein Drittel will auswandern

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    Immer mehr Amerikaner kehren dem "US-Traum" den Rücken

    Steigende Kosten und politische Spaltung treiben US-Bürger ins Ausland. Millionen suchen ihr Glück in der Ferne, wer bleibt, muss oft bis ins hohe Alter arbeiten, um zu überleben.

    Ein Drittel will auswandern - Immer mehr Amerikaner kehren dem "US-Traum" den Rücken
    Foto: wO-DALL-E

    Das Leben im "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" wandelt sich für immer mehr US-Bürger zu einer finanziellen Sackgasse. Eine toxische Mischung aus explodierenden Lebenshaltungskosten, einer lückenhaften staatlichen Absicherung und einem tiefen gesellschaftlichen Riss führt dazu, dass der Wunsch nach einer Auswanderung kein Nischenphänomen mehr ist, sondern im Mainstream ankommt.

    Mehr als ein Drittel der US-Bürger würde gerne das Land verlassen, wenn es dazu die Möglichkeit gäbe, wie aus einer großangelegten Umfrage der Monmouth University hervorgeht. 1974 lag dieser Wert noch bei nur 10 Prozent. Das Interesse hat sich also in den letzten 50 Jahren mehr als verdreifacht. Besonders hoch ist der Wunsch bei jüngeren Menschen. Etwa 51 Prozent der unter 35-Jährigen gaben an, auswandern zu wollen. Bei den über 55-Jährigen (den potenziellen Rentnern) liegt der Wert bei 17 Prozent – was immer noch eine Vervierfachung gegenüber 1974 (4 Prozent) bedeutet.

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    Von geschätzt etwa 348 Millionen Einwohnern zieht es etwa 118 Millionen in die Ferne. Als einer der Hauptgründe dafür wird die gesellschaftliche Einstellung genannt, die unaufhörliche Arbeit und maximale Produktivität als den höchsten Lebenswert und den einzig wahren Weg zum Erfolg ansieht ("Hustle-Culture"). Der Glaube, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man früher aufsteht, länger arbeitet und härter schuftet als alle anderen. Selbst die Freizeit soll noch monetarisiert werden, indem jedes Hobby idealerweise zu einem Nebenjob ("Side Hustle") gemacht wird, um zusätzliches Geld zu verdienen. Hinzu kommt noch eine Art von "Selbstoptimierung", der Zwang, ständig an sich zu arbeiten – sei es durch Networking, das Lesen von Business-Büchern oder extremes Zeitmanagement. Entspannung ohne produktives Ziel wird als Zeitverschwendung wahrgenommen. Für viele Auswanderer ist genau diese „Akkord-Mentalität“ ein Hauptgrund, in Länder mit einer entspannteren Lebensweise zu ziehen.

    Doch auch die zunehmende Zerrissenheit der Gesellschaft macht vielen zu schaffen. "Um jedes Thema wird gestritten", sagt Lief Simon, ein Berater für US-Auswanderer, gegenüber Realtor.com. "In den USA hat sich eine Kultur entwickelt, die nach dem Motto 'Wer nicht für mich ist, ist gegen mich' funktioniert", sagt er. Das treibt Menschen dazu, nach Orten mit mehr gesellschaftlicher Harmonie und einer höheren Lebensqualität zu suchen.

    Die geringe soziale Absicherung und die explodierenden Lebenshaltungskosten in den USA lassen viele auf einen Ruhestand im Ausland hoffen. Während ein durchschnittlicher Rentnerhaushalt in den USA etwa 5.000 US-Dollar pro Monat für den Lebensunterhalt benötigt, liegt der durchschnittliche Scheck der staatlichen Rentenversicherung bei lediglich 2.005,05 US-Dollar (Stand Juni 2025). Diese Lücke von fast 3.000 US-Dollar monatlich muss durch Ersparnisse oder private Rentenpläne gedeckt werden.

    Doch die Realität zeigt: Viele Amerikaner verfügen nicht über ausreichende Polster. Das Ergebnis ist eine Arbeiterklasse der Hochbetagten. Die Altersgruppe der über 75-Jährigen ist die am schnellsten wachsende Demografie auf dem Arbeitsmarkt; bereits jeder fünfte Amerikaner über 65 arbeitet noch – doppelt so viele wie in den 1980er Jahren.

    Ein wichtiger Faktor für die Flucht aus dem US-System sind auch die Gesundheitskosten. Die USA gelten als der teuerste Markt für private Gesundheitsversorgung weltweit. Selbst wohlhabende Familien sehen die Gesundheitskosten mittlerweile als eine "versteckte Variable", die ihre Entscheidung zur Auswanderung maßgeblich beeinflusst. Im Ausland finden viele Rentner staatliche oder gemeinnützige Gesundheitssysteme vor, die nur einen Bruchteil der US-Kosten verursachen.

    Während einige Länder den Zuzug durch steuerliche Anreize (z. B. Pauschalsteuern auf Renten) oder niedrige Hürden für Residenzvisa fördern, bleibt die finanzielle Planung komplex. Die USA sind das einzige Industrieland, das seine Bürger unabhängig von ihrem Wohnsitz weltweit besteuert. Dennoch ist für viele die Rechnung einfach: Im Ausland reicht die US-Rente oft für ein komfortables Leben, während sie in der Heimat nicht einmal die Miete decken würde. Wer es sich leisten kann, geht – wer bleibt, muss oft bis ins hohe Alter arbeiten, um zu überleben. Für immer mehr Amerikaner bedeutet die Rettung des "US-Traums" heute schlichtweg eines: ihn außerhalb der USA zu leben.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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