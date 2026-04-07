RBC stuft Evotec auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Finanzielle Vorteile für Evotec aus der Übernahme von Tubulis durch den US-Pharmariesen Gilead dürften Investoren in den fairen Wert der Evotec-Aktien bislang nicht eingepreist haben, vermutete Charles Weston in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die in Aussicht gestellten etwa 100 Millionen Euro entsprächen etwa elf Prozent der Marktkapitalisierung von Evotec./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:09 / EDT
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Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 4,452EUR auf Tradegate (07. April 2026, 18:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Charles Weston
Analysiertes Unternehmen: Evotec
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Charles Weston
Analysiertes Unternehmen: Evotec
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 10
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