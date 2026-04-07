ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 54 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel Nordex von 50 auf 54 Euro
- Einstufung auf Buy belassen, Branche profitiert
- Profitabilität steigt dank besserer Regulierung
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex vor Zahlen zum ersten Quartal von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen dürfte einen guten Start ins Jahr hinter sich haben, schrieb Constantin Hesse in einem Ausblick am Dienstag. Die Profitabilität verbessere sich weiter dank einer günstigeren Regulierung der Energiebranche und besseren Fundamentaldaten. Die Branche könne zudem von der gegenwärtigen Energiekrise profitieren./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 10:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 44,80 auf Tradegate (07. April 2026, 18:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +2,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 10,66 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -22,05 %/+20,27 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 54 Euro
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Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
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Das liegt bestimmt daran, dass man hier statt in einer Aktien-Diskussionsgruppe in einer Therapiesitzung landet, in der der eine die anderen zum gemeinschaftlichen Malen nach Zahlen ermuntert, ein anderer sein Tourette-Syndrom auslebt und wieder ein anderer Jünger für die rote Kommune zu gewinnen sucht. Alles nichts für mich. Weiter viel Spaß in der Therapiegruppe!
Nu ist sie weg, und der Kurs klettert wieder. Hatte wohl keine Flagge zur Hand, für die Fahnenstange. Reisende soll man nicht aufhalten....
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