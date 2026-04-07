Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 54 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 44,80 auf Tradegate (07. April 2026, 18:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +2,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 10,66 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -22,05 %/+20,27 % bedeutet.