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    K+S Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,31 % - 07.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die K+S Aktie bisher um +4,31 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der K+S Aktie.

    Besonders beachtet! - K+S Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,31 % - 07.04.2026
    Foto: Michael Matthey - dpa

    K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.

    K+S aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die K+S Aktie. Sie steigt um +4,31 % auf 17,170. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der K+S Aktie. Nach einem Plus von +3,46 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 17,170, mit einem Plus von +4,31 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in K+S investiert war, konnte einen Gewinn von +32,97 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,66 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die K+S um +37,22 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,77 % geändert.

    K+S Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,90 %
    1 Monat +13,66 %
    3 Monate +32,97 %
    1 Jahr +42,51 %

    Informationen zur K+S Aktie

    Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,08 Mrd.EUR € wert.

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    Börsen Update Europa - 07.04. - FTSE Athex 20 stark +2,13 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,77 %. Nutrien notiert im Plus, mit +1,71 %.

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    Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    K+S

    +3,95 %
    +4,74 %
    +16,76 %
    +33,31 %
    +44,87 %
    -8,55 %
    +96,96 %
    -12,70 %
    +925,79 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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