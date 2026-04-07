K+S Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,31 % - 07.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die K+S Aktie. Sie steigt um +4,31 % auf 17,170€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der K+S Aktie. Nach einem Plus von +3,46 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 17,170€, mit einem Plus von +4,31 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in K+S investiert war, konnte einen Gewinn von +32,97 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,66 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die K+S um +37,22 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,77 % geändert.

K+S Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,90 % 1 Monat +13,66 % 3 Monate +32,97 % 1 Jahr +42,51 %

Informationen zur K+S Aktie

Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,08 Mrd.EUR € wert.

An den Börsen dominiert heute die Farbe Rot: Während deutsche Indizes teils kräftig nachgeben, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil – mit wenigen, aber markanten Ausreißern.

Jeffries lehnt sich mit seiner "Hold-Empfehlung" für Porsche zwar nicht weit aus dem Fenster, aber die Experten gehen davon aus, dass die Aktie wieder die Hürde bei 40 Euro nimmt. Dreht die Aktie endlich?

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,77 %. Nutrien notiert im Plus, mit +1,71 %.

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Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.