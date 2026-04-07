JEFFERIES stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Es sollte ein Quartal mit solidem Wachstum des Industriekonzerns gewesen sein, schrieb Rizk Maidi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Konsensschätzungen für das Segment industrielle Automatisierung anspruchsvoll./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:53 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 235,3EUR auf Tradegate (07. April 2026, 18:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Rizk Maidi

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 289

Kursziel alt: 289

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 289,00 € , was eine Steigerung von +22,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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