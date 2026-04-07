JEFFERIES stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Es sollte ein Quartal mit solidem Wachstum des Industriekonzerns gewesen sein, schrieb Rizk Maidi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Konsensschätzungen für das Segment industrielle Automatisierung anspruchsvoll./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:53 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 11:53 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 235,3EUR auf Tradegate (07. April 2026, 18:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Rizk Maidi
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 289
Kursziel alt: 289
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Rizk Maidi
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 289
Kursziel alt: 289
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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