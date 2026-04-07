AKTIE IM FOKUS
Intel deutlich höher - Schließt sich Elon Musks Chip-Projekt an
- Intel-Aktien stiegen deutlich auf 52,50 US-Dollar
- S&P-500 büßte rund 0,5 Prozent an Wert ein
- Intel beteiligt sich an Musks Terafab Projekt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Intel haben am Dienstag gegen die etwas schwächere Tendenz an den US-Börsen merklich zugelegt. Die Papiere des Halbleiterkonzerns notierten zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 52,50 US-Dollar, während der marktbreite S&P-500-Index rund ein halbes Prozent einbüßte. Damit bauten sie ihren Kursgewinn im bisher noch jungen Jahresverlauf auf 42 Prozent aus.
Intel schließt sich der Initiative des Tech-Milliardärs Elon Musk zur Entwicklung von Halbleitern für dessen Unternehmen Tesla , SpaceX und xAI an. Das sogenannte Terafab-Projekt ist ein großangelegter Plan von Musk, langfristig eigene Chips für Robotik, Künstliche Intelligenz und Weltraum-Rechenzentren herzustellen. Das Vorhaben zielt darauf ab, jedes Jahr eine enorme Rechenleistung zu erzeugen - etwa 1 Terrawatt Kapazität pro Jahr./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,49 % und einem Kurs von 45,18 auf Tradegate (07. April 2026, 19:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -6,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,11 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 366,33USD. Von den letzten 9 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -51,14 %/+68,49 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001
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Bei Intel geht es weniger um Computer sondern darum, dass Kunden Intels Foundry wahrnehmen. Da bei TSMC und zunehmend auch bei Samsung Fertigungsengpässe entstehen, sind potentielle Kunden geradezu gezwungen, sich nach einer anderen Foundry umzusehen. Da bleibt nur noch Intel für die fortschrittlichsten Nodes. Auch wenn Intel nur dritte Wahl ist, beschert der KI Hype Intel voraussichtlich Kundschaft, auch wenn Intels 18A und 14A Prozesse bis vor kurzem noch als nicht konkurrenzfähig genug eingestuft wurden.
Aber es ist doch immer so. UNH ist von 100€ auf 700€ gestiegen. Langfristig wird das Unternehmen die 1.000€ und mehr knacken. Dennoch ist es sinnvoll seine Aktien zu verkaufen, denn die Korrektur lief jetzt zumindest bis 200€. Nun kann man wieder von steigenden Kursen profitieren. Natürlich, sicher ist nichts an der Börse aber vieles hat sich geändert, insbesondere weil Unternehmen so groß werden dass sie wie nennt man es systemrelevant geworden sind oder über Technologie verfügen die so relevant ist. Das gab es früher nicht. Heutzutage gibt es Sicherheit über Staaten die für ein Unternehmen einstehen, das nimmt vieles an Risiko raus.