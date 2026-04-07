Iran droht mit Angriff auf israelische Gasfelder
Für Sie zusammengefasst
- Revolutionsgarden drohen Angriffe auf Karisch und Tanin
- Geheimdienst zeigt Aufnahme mit drei verpixelten Zielen
- Drohbotschaft nennt 3.30 Uhr Teheran und Trump droht
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden droht mit Angriffen auf die beiden israelischen Erdgasfelder Karisch und Tanin. Auf einer veröffentlichten Aufnahme sind drei weitere Angriffsziele verpixelt. Zu dem Foto schreibt der Geheimdienst auf X: "3.30 Uhr Teheraner Zeit (2.00 MEZ) werden die Staats- und Regierungschefs der Region ihm (US-Präsident Donald Trump) sagen: Du verdammter Bastard, beende diesen verfluchten Krieg!"
Trump droht dem Iran mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken und einer "Auslöschung", sollte bis 2.00 Uhr MESZ die Blockade der Straße von Hormus nicht aufgehoben sein./da/DP/he
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