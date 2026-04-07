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    Börsen Update USA - 07.04. - S&P 500 stark +0,13 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsen Update - Börsen Update USA - 07.04. - S&P 500 stark +0,13 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der Dow Jones steht aktuell (19:59:40) bei 46.492,01 PKT und fällt um -0,04 %.
    Top-Werte: Unitedhealth Group +11,92 %, American Express +1,55 %, Cisco Systems +1,54 %, Amazon +1,11 %, Chevron Corporation +0,64 %
    Flop-Werte: Nike (B) -3,82 %, Honeywell International -3,43 %, Walmart -2,74 %, Merck & Co -2,46 %, Amgen -2,29 %

    Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.057,81 PKT und steigt um +0,06 %.
    Top-Werte: Seagate Technology Holdings +6,79 %, AppLovin Registered (A) +5,74 %, Broadcom +5,11 %, Monolithic Power Systems +5,02 %, Starbucks +4,84 %
    Flop-Werte: Axon Enterprise -9,26 %, Tesla -5,30 %, Arm Holdings -5,25 %, Atlassian Registered (A) -3,80 %, Take-Two Interactive Software -3,43 %

    Der S&P 500 steht bei 6.589,79 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.
    Top-Werte: Unitedhealth Group +11,92 %, Humana +11,43 %, Verisign +7,46 %, Seagate Technology Holdings +6,79 %, Gartner -5,54 %
    Flop-Werte: Axon Enterprise -9,26 %, NetApp -6,77 %, Invesco -6,66 %, TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) -6,63 %




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