Nike (B) - Aktie stürzt ab - 07.04.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nike (B) Aktie. Mit einer Performance von -3,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Nike (B) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 36,72€, mit einem Minus von -3,82 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Nike (B), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -34,46 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um -18,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nike (B) -32,87 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

Nike (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,84 % 1 Monat -25,38 % 3 Monate -34,46 % 1 Jahr -31,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nike (B) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Nike (B) Aktie: Kursrücksetzer von über 150€ auf aktuell unter 40€. Diskussionen fokussieren Bodenbildung, Erholungspotenzial und Bewertung. Fundamentale Punkte: Gewinn ca. 520 Mio. USD im letzten Quartal und Dividende ca. 3%. Zudem werden Verlustrealisierung vs Halten, Aktienrückkäufe und der Vergleich zu Puma diskutiert; Perspektiven reichen von weiterem Abwärtspotenzial bis zur Erholung.

Informationen zur Nike (B) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,81 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

An den Börsen dominiert heute die Farbe Rot: Während deutsche Indizes teils kräftig nachgeben, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil – mit wenigen, aber markanten Ausreißern.

Die Nike-Aktie (WKN: 866993) hatte im November 2021 ein Rekordhoch bei 179,10 USD markiert und bewegt sich hiervon ausgehend in einem intakten primären Abwärtstrend. Der Abschwung gewann nach einem Zwischenhoch im Februar dieses Jahres an Dynamik. Die mehrwöchige Impulswelle drückte die Notierung um rund 37% auf ein am 2. April bei 43,17 USD verbuchtes 12-Jahres-Tief. Die Überverkauftheit in den markttechnischen Indikatoren hat ein Niveau erreicht, auf dem i...

So schlagen sich die Wettbewerber von Nike (B)

PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,14 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +3,96 %. VF notiert im Minus, mit -0,63 %. adidas verliert -2,26 %

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Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.