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    Iran: Ist Trump verrückt? Atombombe, Verhandlungstaktik, TACO!

    Ehemalige MAGA-Anhänger wie Tucker Carlson fürchten sogar, dass Trump die Atombombe gegen den Iran einsetzen werde und fordern, dass das US-Militär seine Befehle verweigert. Die Aktienmärkte sind hin- und hergerissen

    Heute droht der Führer der westlichen Welt, US-Präsident Trump, dem Iran mit einem Genozid (Völkermord) - ist er verrückt geworden oder ist das doch nur seine ganz besondere Art der Verhandlungs-Taktik? Ehemalige MAGA-Anhänger wie Tucker Carlson fürchten sogar, dass Trump die Atombombe gegen den Iran einsetzen werde und fordern, dass das US-Militär seine Befehle verweigert. Die Aktienmärkte sind hin- und hergerissen zwischen Hoffnungs-Headlines (vor allem Axios) und Berichten über einen völligen Abbruch aller auch indirekten Kontakte zwischen dem Iran und den USA. Was passiert nun mit der Deadline von Trump heute Nacht deutscher Zeit? Macht er erneut TRACO und verschiebt wieder einmal das Ultimatum?

    Hinweise aus Video:

    1. Märkte im Bann der Trump-Frist: So reagieren Börsenprofis

    2. China und der Iran-Konflikt: Öl ist teuer und Gerede billig

     

    Das Video "Iran: Ist Trump verrückt? Atombombe, Verhandlungstaktik, TACO!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Iran: Ist Trump verrückt? Atombombe, Verhandlungstaktik, TACO! Heute droht der Führer der westlichen Welt, US-Präsident Trump, dem Iran mit einem Genozid (Völkermord) - ist er verrückt geworden oder ist das doch nur seine ganz besondere Art der Verhandlungs-Taktik?
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