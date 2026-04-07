Heute droht der Führer der westlichen Welt, US-Präsident Trump, dem Iran mit einem Genozid (Völkermord) - ist er verrückt geworden oder ist das doch nur seine ganz besondere Art der Verhandlungs-Taktik? Ehemalige MAGA-Anhänger wie Tucker Carlson fürchten sogar, dass Trump die Atombombe gegen den Iran einsetzen werde und fordern, dass das US-Militär seine Befehle verweigert. Die Aktienmärkte sind hin- und hergerissen zwischen Hoffnungs-Headlines (vor allem Axios) und Berichten über einen völligen Abbruch aller auch indirekten Kontakte zwischen dem Iran und den USA. Was passiert nun mit der Deadline von Trump heute Nacht deutscher Zeit? Macht er erneut TRACO und verschiebt wieder einmal das Ultimatum?

Hinweise aus Video:

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Das Video "Iran: Ist Trump verrückt? Atombombe, Verhandlungstaktik, TACO!" sehen Sie hier..