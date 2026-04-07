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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Apple reduziert Verlust nach Kreise-Meldung zu Falt-iPhone

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple-Aktien -2,7 Prozent bei rund 252 US-Dollar
    • Faltbares iPhone laut Kreisen im September geplant
    • Nikkei meldet Entwicklungsprobleme beim Falt-iPhone
    AKTIE IM FOKUS 2 - Apple reduziert Verlust nach Kreise-Meldung zu Falt-iPhone
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    (neu: Einstieg, aktuelle Kursentwicklung, Kreise-Meldung über planmäßige Markteinführung des Falt-iPhones)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien von Apple haben sich am Dienstag im weiteren Handelsverlauf etwas von ihrem fünfprozentigen Kursverlust aus dem frühen Geschäft erholt. Zuletzt notierten die Papiere noch 2,7 Prozent im Minus bei knapp 252 US-Dollar. In den vergangenen vier Handelstagen hatten sie insgesamt um rund 5 Prozent zugelegt.

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    Zuvor hatten sich die Anteilscheine des Technologiekonzerns dem tiefsten Stand seit vergangenen September bei gut 240 Dollar genähert. Für das laufende Jahr steht ein Kursrückgang von rund siebeneinhalb Prozent zu Buche. Damit befinden sich die Apple-Titel im Mittelfeld der sogenannten "Magnificent 7", der sieben bedeutendsten US-Technologiewerte.

    Zunächst hatte das Nachrichtenmagazin "Nikkei Asia" unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, dass Apple bei der Entwicklung eines faltbaren iPhones in der technischen Testphase auf Probleme stößt. Dadurch könne sich der Produktions- und Lieferplan um Monate verzögern.

    Kreisen zufolge wird das Gerät aber planmäßig auf den Markt kommen. Das Unternehmen plane, das faltbare Modell im September zusammen mit dem iPhone 18 Pro und dem Pro Max vorzustellen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Offiziell hat sich Apple noch nicht konkret zur Einführung eines Falt-iPhones geäußert./edh/he

    Apple

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    ISIN:US0378331005WKN:865985

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 217,0 auf Tradegate (07. April 2026, 20:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -1,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,18 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 282,88USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 239,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 330,00USD was eine Bandbreite von +9,89 %/+51,72 % bedeutet.




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