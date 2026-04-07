SMA Solar Technology - Aktie verliert deutlich - 07.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Mit einer Performance von -3,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SMA Solar Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 45,95€, mit einem Minus von -3,81 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Obwohl die SMA Solar Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +29,88 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +6,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +56,20 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SMA Solar Technology um +37,98 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,12 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,16 % 1 Monat +56,20 % 3 Monate +29,88 % 1 Jahr +251,87 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd.EUR € wert.

An den Börsen dominiert heute die Farbe Rot: Während deutsche Indizes teils kräftig nachgeben, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil – mit wenigen, aber markanten Ausreißern.

Top- und Flop-Aktien am 07.04.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,30 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +0,09 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -9,58 %. SolarEdge verliert -9,24 %

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.