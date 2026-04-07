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    USA melden iranischen Hackerangriff auf Infrastruktur

    Für Sie zusammengefasst
    • Irannahe Hacker attackieren US-Infrastruktur
    • Ziel: internetfähige Industrie, Wasser, Energie
    • Falsche Anzeigen führten zu Störungen und Schäden
    USA melden iranischen Hackerangriff auf Infrastruktur
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Hacker mit Verbindungen zum Iran führen laut der US-Behörde für IT-Sicherheit Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur der Vereinigten Staaten durch. Die Gruppen griffen gezielt Industrieanlagen an, die über das Internet erreichbar seien, teilte die zuständige Behörde CISA mit. Demnach sind unter anderem Regierungsbehörden sowie Anlagen der Wasserversorgung und des Energiesektors betroffen.

    In der Folge würden auf Bedienoberflächen häufig falsche Daten angezeigt. Es komme zu Störungen und finanziellen Schäden. Nähere Angaben zum Ausmaß waren zunächst nicht bekannt.

    Erst vor anderthalb Wochen war der Direktor der US-Bundespolizeibehörde FBI, Kash Patel, Medienberichten zufolge Opfer eines Hackerangriffs geworden. Eine Gruppe mit Verbindungen zum Iran habe den Cyberangriff für sich reklamiert, schrieb unter anderem die "New York Times". Das US-Außenministerium setzte eine Belohnung von bis zu zehn Millionen US-Dollar für Hinweise aus, die zur Identifizierung des iranischen Hackerteams führen./jcf/DP/he





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