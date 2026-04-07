Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 07.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.04.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Unitedhealth Group
Tagesperformance: +10,92 %
Tagesperformance: +10,92 %
Platz 1
Performance 1M: +9,58 %
Performance 1M: +9,58 %
Honeywell International
Tagesperformance: -3,43 %
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 2
Performance 1M: -2,77 %
Performance 1M: -2,77 %
Nike (B)
Tagesperformance: -3,26 %
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 3
Performance 1M: -25,46 %
Performance 1M: -25,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Im wallstreetONLINE-Forum zu Nike (B) zeigt sich aktuelles gemischtes Sentiment mit Abwärtsdruck in den letzten 14 Tagen; Kursbereiche um 40€ werden diskutiert. Bewertungsvergleiche zu Puma, Dividende (3%) und Aktienrückkäufe werden genannt. Ein möglicher Katalysator ist die US-WM. Geduld und mittelfristige Erholung stehen im Fokus; Sentiment bleibt volatil.
Walmart
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 4
Performance 1M: +2,94 %
Performance 1M: +2,94 %
Amgen
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 5
Performance 1M: -8,65 %
Performance 1M: -8,65 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 6
Performance 1M: +1,30 %
Performance 1M: +1,30 %
Merck & Co
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 7
Performance 1M: +4,72 %
Performance 1M: +4,72 %
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