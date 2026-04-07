Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.04.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Axon Enterprise
Tagesperformance: -8,82 %
Platz 1
Performance 1M: -36,47 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +7,33 %
Platz 2
Performance 1M: +31,90 %
Tesla
Tagesperformance: -5,59 %
Platz 3
Performance 1M: -14,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Tesla gemischt. Technisch: Abwärtstrendkanal, 300$-Ziel genannt. Fundamental/Bewertung: Margen im Automotive-Segment kritisch; Marktkapitalisierung hoch. Nachfrage-Perspektiven: BEV-Nachfrage erholt sich, Privatkunden zögern. 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht explizit genannt; politische/produktbezogene Unsicherheiten belasten die Bewertung.
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,90 %
Platz 4
Performance 1M: +16,67 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -4,89 %
Platz 5
Performance 1M: -18,78 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +4,84 %
Platz 6
Performance 1M: -7,10 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 7
Performance 1M: -17,88 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 8
Performance 1M: +26,72 %
Broadcom
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 9
Performance 1M: -1,51 %
Starbucks
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 10
Performance 1M: -3,96 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 11
Performance 1M: +22,17 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 12
Performance 1M: -2,32 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 13
Performance 1M: -2,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Booking Holdings
Gemischtes Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu Booking Holdings. Skepsis gegenüber 15%-Provisionen und dem Modell, doch Booking wird als Reichweiten- und Direktbuchungs-Motor gesehen. Einige Anleger halten die Aktie aktuell günstig bewertet/unterbewertet; andere warnen vor Abhängigkeit von der Plattform. Aus den Beiträgen lassen sich keine konkreten 14-Tage-Kurszahlen ableiten.
Workday (A)
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 14
Performance 1M: -13,54 %
Intel
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 15
Performance 1M: +22,58 %
Honeywell International
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 16
Performance 1M: -2,77 %
Intuit
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 17
Performance 1M: -15,07 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 18
Performance 1M: -6,57 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 19
Performance 1M: -10,21 %
Walmart
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 20
Performance 1M: +2,94 %
Qualcomm
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 21
Performance 1M: -9,64 %
Cintas
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 22
Performance 1M: -15,56 %
PepsiCo
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 23
Performance 1M: -0,36 %
Amgen
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 24
Performance 1M: -8,65 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 25
Performance 1M: -15,35 %
Linde
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 26
Performance 1M: +3,38 %
Fastenal
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 27
Performance 1M: -0,93 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 28
Performance 1M: 0,00 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 29
Performance 1M: -6,20 %
Shopify
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 30
Performance 1M: -9,53 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 31
Performance 1M: +3,94 %
