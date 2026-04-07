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    Besonders beachtet!

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    Lanxess Aktie auf Höhenflug - 07.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Lanxess Aktie bisher um +4,64 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.

    Besonders beachtet! - Lanxess Aktie auf Höhenflug - 07.04.2026
    Foto: LANXESS

    Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

    Lanxess aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Lanxess Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,64 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lanxess Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 18,705, mit einem Plus von +4,64 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Lanxess Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um +0,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lanxess +3,45 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,17 % geändert.

    Lanxess Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,03 %
    1 Monat +36,48 %
    3 Monate +4,33 %
    1 Jahr -19,81 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um angeblich hohe, teils nicht gemeldete Leerverkäufe und Aktienverleih, deren Druck auf den Kurs und ein mögliches Short‑Squeeze; Bewertungen und technische Erholung (mit Ziel um ~25 €), fundamentale Perspektiven der Chemiesparte bei höheren Preisen und Rohstoffengpässen in Asien sowie Hinweise zu Meldequellen.

    Zur Lanxess Diskussion

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,60 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Co. stürzen ab: Deutsche Indizes schwächeln – USA halten besser stand


    An den Börsen dominiert heute die Farbe Rot: Während deutsche Indizes teils kräftig nachgeben, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil – mit wenigen, aber markanten Ausreißern.

    LANXESS Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


    EQS Stimmrechtsmitteilung: LANXESS Aktiengesellschaft LANXESS Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 07.04.2026 / 14:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt …

    LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 07.04.2026 / 14:04 …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,48 %. Solvay notiert im Plus, mit +1,27 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +2,33 %. Covestro verliert -0,07 %

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    Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lanxess

    +4,76 %
    +0,03 %
    +36,48 %
    +4,33 %
    -19,81 %
    -49,83 %
    -71,71 %
    -54,20 %
    +26,18 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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