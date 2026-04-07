Bedrock ernennt ehemaligen Satellogic-Manager zum CEO, um das Wachstum im Bereich der autonomen maritimen Intelligenz voranzutreiben

RICHMOND, Kalifornien, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Bedrock Ocean Exploration, ein führendes Unternehmen im Bereich autonomer Unterwasser-Daten und -Informationen, gab heute die Ernennung von Matthew Tirman zum Chief Executive Officer bekannt, während das Unternehmen auf bedeutenden Projekteinsätzen und einer steigenden Nachfrage auf den globalen Offshore-Märkten aufbaut.

Tirman verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Skalierung von Deep-Tech-Unternehmen in den Bereichen Geospatial Intelligence, Datenplattformen und wachstumsstarke globale Geschäftsaktivitäten. Zuvor trug er maßgeblich dazu bei, Satellogic von den ersten kommerziellen Erfolgen zu einem Umsatz in zweistelliger Millionenhöhe und an die Börse zu führen. Unter seiner Führung lieferte Satellogic weltweit Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Nachrichtendienste modernste Bild- und Datenprodukte und realisierte komplexe Verkäufe von Weltraumsystemen, darunter eine großflächige maritime Satellitenkonstellation. Als CEO wird er die Strategie, die Markteinführung und das operative Wachstum von Bedrock vorantreiben. Gründer Charles Chiau wird weiterhin als Chief Technology Officer tätig sein und sich auf Hardware- und Software-Weiterentwicklungen konzentrieren, während Bedrock in die nächste Innovationsphase eintritt, um KI-gesteuerte, autonome Unterwasser-Intelligence für Unternehmens- und Regierungskunden auf globaler Ebene bereitzustellen.

„Die vor uns liegenden Chancen sind enorm", sagte Tirman, der neue CEO von Bedrock. „Es ist vergleichbar mit den Anfängen der Weltraumwirtschaft, als der Zugang zu hochwertigen Daten völlig neue Märkte erschloss. Heute unterstützen wir den nachhaltigen Betrieb in komplexen Offshore-Umgebungen im Golf von Mexiko, im Vereinigten Königreich und in der Nordsee und verzeichnen eine außergewöhnlich starke Nachfrage sowohl im staatlichen als auch im kommerziellen Sektor."

Bedrock baut die größte private Flotte autonomer Unterwasserfahrzeuge auf und unterstützt damit die Offshore-Energie-, hydrografische Kartierungs- und maritime Sicherheitsbranche. Die vertikal integrierte Plattform mit Multisensor-Unterwasserdaten kann ohne spezielle Infrastruktur eingesetzt werden und in einer Vielzahl von Offshore-Umgebungen operieren, von kleinen Booten bis hin zu großen Schiffen. Die Mosaic-Plattform von Bedrock bietet nahtlosen Datenzugriff, Visualisierung und Zusammenarbeit, während Trident den Fernbetrieb der Flotte und die Missionskoordination unterstützt, wodurch schnellere Vermessungen, geringere Kosten und zuverlässigere Daten als bei herkömmlichen Methoden ermöglicht werden.

„Da ich in unserer frühen Wachstumsphase sowohl die Rolle des CEO als auch die des CTO inne hatte, freue ich mich darauf, weiterhin innovativ zu sein und die Art und Weise, wie maritime Informationen erfasst und bereitgestellt werden, neu zu definieren", sagte Chiau, Gründer und CTO von Bedrock. „Da Matt die Markteinführung leitet, werde ich mich darauf konzentrieren, unsere technische Roadmap für den Dual-Use-Bereich voranzutreiben, um die Geschwindigkeit, mit der unsere Kunden Erkenntnisse gewinnen, weiter zu steigern."

„Der Zugriff auf hochwertige Meeresbodendaten war in der Vergangenheit langsam, teuer und komplex", sagte Greg Sands, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter bei Costanoa. „Da die Nachfrage in den Bereichen Energie, Verteidigung und Umweltüberwachung zunimmt, definiert Bedrock neu, was möglich ist – mit einem schnelleren, sichereren und kostengünstigeren Ansatz für Unterwasser-Intelligence."

Informationen zu Bedrock Ocean Exploration

Bedrock Ocean Exploration ist dabei, eine neue Ära der planetarischen Intelligenz zu schaffen. Durch die Kombination einer Flotte autonomer Unterwasserfahrzeuge mit integrierter KI, Onboard-Verarbeitung und cloudbasierten Datenplattformen liefert Bedrock hochauflösende Unterwasserdaten schneller, kostengünstiger und weltweit. Dank seines vertikal integrierten Ansatzes können Regierungen und kommerzielle Betreiber kritische Meeresinfrastruktur besser verstehen, schützen und verwalten, die maritime Sicherheit verbessern sowie Erkenntnisse zu Klima und Umwelt gewinnen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bedrockocean.com

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