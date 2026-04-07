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    Aktien New York Schluss

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    Weitgehend stabil vor Ende von Iran-Ultimatum

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen kaum verändert vor Trumps Ultimatum
    • Trump droht Iran mit Auslöschung und Angriffen
    • Israel attackierte iranische Bahnstrecken und Brücken
    Aktien New York Schluss - Weitgehend stabil vor Ende von Iran-Ultimatum
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran nur wenig verändert und richtungslos aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,18 Prozent tiefer bei 46.584,46 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,08 Prozent auf 6.616,85 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,04 Prozent auf 24.202,37 Punkte aufwärts.

    Stunden vor Ende seines Ultimatums richtete Trump noch einmal eine harsche Botschaft an den Iran. Er drohte mit Angriffen auf die iranische Infrastruktur sowie mit einer "Auslöschung" des Landes, sollte bis 2.00 Uhr MESZ die Blockade der Straße von Hormus nicht aufgehoben sein. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

    Israels Luftwaffe griff unterdessen nach Angaben des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu iranische Eisenbahnstrecken und Brücken an. Laut US-Medienberichten kappte Teheran mittlerweile die diplomatischen Kontakte zu Washington und drohte mit Angriffen auf israelische Erdgasfelder./edh/he





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