Aktien New York Schluss
Weitgehend stabil vor Ende von Iran-Ultimatum
- US-Börsen kaum verändert vor Trumps Ultimatum
- Trump droht Iran mit Auslöschung und Angriffen
- Israel attackierte iranische Bahnstrecken und Brücken
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran nur wenig verändert und richtungslos aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,18 Prozent tiefer bei 46.584,46 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,08 Prozent auf 6.616,85 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,04 Prozent auf 24.202,37 Punkte aufwärts.
Stunden vor Ende seines Ultimatums richtete Trump noch einmal eine harsche Botschaft an den Iran. Er drohte mit Angriffen auf die iranische Infrastruktur sowie mit einer "Auslöschung" des Landes, sollte bis 2.00 Uhr MESZ die Blockade der Straße von Hormus nicht aufgehoben sein. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.
Israels Luftwaffe griff unterdessen nach Angaben des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu iranische Eisenbahnstrecken und Brücken an. Laut US-Medienberichten kappte Teheran mittlerweile die diplomatischen Kontakte zu Washington und drohte mit Angriffen auf israelische Erdgasfelder./edh/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Aktiendepot – Update März 2026
Das erste Quartal 2026 ist bereits Geschichte. Die Welt dreht sich weiter, trotz aller Krisen.
Nachfolgend gibt es das März-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten drei Monate nach den letzten Zahlungseingängen für März:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20260402102930-screenshot-2026-04-02-094023.png
Kurse runter – Dividenden rauf
Während sich das Depot in den letzten Wochen im Rückwärtsgang zeigt und der Kurswert seit dem Rekordstand Anfang Dezember unter Berücksichtigung der diesjährigen Nachkäufe um ca. 10 % niedriger steht, sind die Dividendeneingänge bisher um satte 49 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.
Einerseits sorgte die Sonderzahlung von Reckitt Benckiser im Februar für einen Schub und andererseits wirken sich die Nachkäufe positiv bei den Dividendenzahlungen aus. Zudem gibt es auch noch die ein oder andere Dividendenerhöhung!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20260402103005-screenshot-2026-03-04-092838.png
Im März gab es keine weiteren Zukäufe.
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Stand der Zielerreichung meiner gesetzte Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 1.008,48 € / 4.300 € (= 23,45 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 1,12 % / 5 % (= 22,4 %)
Nach dem ersten Quartal des Jahres, sehe ich mich auf sehr gutem Weg, meine gesteckten Ziele für das Jahr 2026 zu erreichen – und das auch trotz zunehmender weltweiter Krisen und Konflikte.
Fragestellung: Interesse an einer Auswertung eines ETF-Sparplanes?
Aktuell überlege ich, ob evtl. Interesse hier im Thread an einer Auswertung eines ETF-Sparplanes besteht. Seit knapp 5 Jahren läuft im Depot meiner Frau ein monatlich ausgeführter Sparplan auf den iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) – WKN: A0YEDG
Sofern Interesse besteht, könnte ich hierzu mal eine kleine Auswertung auf die Beine Stellen mit Kursverläufen, Rekordständen und Performance. Das schaffe ich aber erst einige Tage nach den Ostertagen. Falls kein Interesse besteht, verschone ich diesen Thread natürlich mit meinen Ausführungen.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen erstmal schöne Ostertage und weiterhin viel Erfolg!
Depot & Dividendenupdate 03/2026
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/4881/board/20260331233209-screenshot-2026-03-31-232958.png
|JAN
|292
|FEB
|457
|MRZ
|423
|insgesamt: 1.171,96 €