JPMORGAN stuft RENAULT SA auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach der letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Kennziffern des Autokonzerns habe er seine Schätzungen an die positive Preisentwicklung im ersten Jahresviertel sowie das prozentual zweistellige Umsatzwachstum im Finanzdienstleistungsbereich angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 18:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 18:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 29,73EUR auf Lang & Schwarz (07. April 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
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