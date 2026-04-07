JPMORGAN stuft RENAULT SA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Nach der letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Kennziffern des Autokonzerns habe er seine Schätzungen an die positive Preisentwicklung im ersten Jahresviertel sowie das prozentual zweistellige Umsatzwachstum im Finanzdienstleistungsbereich angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 18:04 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 29,73EUR auf Lang & Schwarz (07. April 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

