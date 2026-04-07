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    WDH/Pakistan

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    Friedensverhandlungen könnten bald zu Ergebnissen führen

    Für Sie zusammengefasst
    • Pakistan meldet Fortschritte bei Friedensverhandlungen
    • Pakistan bittet Trump um zweiwöchige Ultimatumsfrist
    • Bitte an Iran Hormus öffnen und Waffenstillstand
    WDH/Pakistan - Friedensverhandlungen könnten bald zu Ergebnissen führen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    (Überschrift sprachlich optimiert)

    ISLAMABAD (dpa-AFX) - Die Friedensverhandlungen im Iran-Krieg machen nach Angaben des Vermittlers Pakistan Fortschritte. Die diplomatischen Bemühungen schritten "stetig, entschlossen und kraftvoll voran und könnten in naher Zukunft zu substanziellen Ergebnissen führen", teilte der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif auf X mit. Er bitte daher US-Präsident Donald Trump eindringlich darum, sein Ultimatum um zwei Wochen zu verlängern. Das Ultimatum, mit dem Trump den "Untergang einer ganzen Zivilisation androhte", soll nach deutscher Zeit um 2.00 Uhr morgens in der Nacht zu Mittwoch auslaufen.

    An den Iran richtete der pakistanische Premierminister die Bitte, die Straße von Hormus als Geste des guten Willens für zwei Wochen zu öffnen. Außerdem forderte er einen Waffenstillstand. Neben Pakistan vermitteln Saudi-Arabien, Ägypten und die Türkei zwischen Washington und Teheran.

    Aus den USA hieß es: "Der Präsident wurde über den Vorschlag informiert, und es wird eine Antwort folgen", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, dem Portal "Axios"./rew/DP/he





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