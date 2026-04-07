Wirtschaft
US-Börsen uneinheitlich vor Ablauf von Iran-Deadline
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.616 Punkten 0,1 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.202 Punkten wenige Punkte im Plus.
Kurz vor Ablauf der Iran-Deadline von US-Präsident Donald Trump zeigten sich die US-Börsen abwartend. "Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen und nie wieder auferstehen. Ich möchte nicht, dass das passiert, aber es wird wahrscheinlich doch passieren", schrieb Trump auf seiner persönlichen Plattform. Nachdem er die Frist zuletzt mehrmals verschoben hatte, stellt sich für Anleger nun erneut die Frage, ob Trump einen Rückzieher machen wird. Bereits vor Ablauf der Deadline meldete der Iran Angriffe auf Autobahnen und Brücken, insbesondere auf der für Ölexporte wichtigen Insel Charg.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1596 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8624 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.700 US-Dollar gezahlt (+1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 130,30 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank hingegen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 106,30 US-Dollar, das waren 347 Cent oder 3,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GoDaddy Registered (A) Aktie
Die GoDaddy Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 46.588 auf Ariva Indikation (07. April 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GoDaddy Registered (A) Aktie um +0,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,33 %.
Die Marktkapitalisierung von GoDaddy Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 9,59 Mrd..
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Aktiendepot – Update März 2026
Das erste Quartal 2026 ist bereits Geschichte. Die Welt dreht sich weiter, trotz aller Krisen.
Nachfolgend gibt es das März-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten drei Monate nach den letzten Zahlungseingängen für März:
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Kurse runter – Dividenden rauf
Während sich das Depot in den letzten Wochen im Rückwärtsgang zeigt und der Kurswert seit dem Rekordstand Anfang Dezember unter Berücksichtigung der diesjährigen Nachkäufe um ca. 10 % niedriger steht, sind die Dividendeneingänge bisher um satte 49 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.
Einerseits sorgte die Sonderzahlung von Reckitt Benckiser im Februar für einen Schub und andererseits wirken sich die Nachkäufe positiv bei den Dividendenzahlungen aus. Zudem gibt es auch noch die ein oder andere Dividendenerhöhung!
Zukäufe/Verkäufe 2026
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Im März gab es keine weiteren Zukäufe.
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Stand der Zielerreichung meiner gesetzte Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 1.008,48 € / 4.300 € (= 23,45 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 1,12 % / 5 % (= 22,4 %)
Nach dem ersten Quartal des Jahres, sehe ich mich auf sehr gutem Weg, meine gesteckten Ziele für das Jahr 2026 zu erreichen – und das auch trotz zunehmender weltweiter Krisen und Konflikte.
Fragestellung: Interesse an einer Auswertung eines ETF-Sparplanes?
Aktuell überlege ich, ob evtl. Interesse hier im Thread an einer Auswertung eines ETF-Sparplanes besteht. Seit knapp 5 Jahren läuft im Depot meiner Frau ein monatlich ausgeführter Sparplan auf den iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) – WKN: A0YEDG
Sofern Interesse besteht, könnte ich hierzu mal eine kleine Auswertung auf die Beine Stellen mit Kursverläufen, Rekordständen und Performance. Das schaffe ich aber erst einige Tage nach den Ostertagen. Falls kein Interesse besteht, verschone ich diesen Thread natürlich mit meinen Ausführungen.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen erstmal schöne Ostertage und weiterhin viel Erfolg!
Depot & Dividendenupdate 03/2026
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|JAN
|292
|FEB
|457
|MRZ
|423
|insgesamt: 1.171,96 €