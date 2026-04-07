Jefferies belässt Renault auf 'Hold' - Ziel 31 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 29,75 auf Lang & Schwarz (07. April 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um +6,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 8,80 Mrd..

Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +0,91 %/+51,36 % bedeutet.