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    Jefferies belässt Renault auf 'Hold' - Ziel 31 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Renault auf Hold mit Ziel 31 Euro
    • Management bekräftigt Jahresziele in Telefonkonferenz
    • Kommentare deuten auf ein schwächeres erstes Quartal
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Renault auf 'Hold' - Ziel 31 Euro
    Foto: Uli Deck - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Auf der letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Kennziffern des Autokonzerns habe das Management die Jahresziele bekräftigt, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kommentare zum ersten Jahresviertel hätten aber auch die Befürchtungen eines eher schwächeren Quartals bestätigt./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:FR0000131906WKN:893113

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Renault Aktie

    Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 29,75 auf Lang & Schwarz (07. April 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Renault Aktie um +6,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Renault bezifferte sich zuletzt auf 8,80 Mrd..

    Renault zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +0,91 %/+51,36 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 31 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,00, was eine Steigerung von +2,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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