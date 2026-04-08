DFC-Finanzierung versetzt PELA in die Lage, kritische Antimonlieferungen an die USA und andere Märkte zu liefern

Die Vereinbarung beinhaltet das Potenzial für eine Anschlussfinanzierung, vorbehaltlich der Durchführbarkeit und der DFC-Investitionskriterien, und zeigt einen Weg mit großem Potenzial für den Bau und die langfristige Entwicklungsunterstützung auf.

PERTH, Australien, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Pela Global Limited (PELA), ein in Australien ansässiges Unternehmen für kritische Metalle und Edelmetalle, hat ein Projektentwicklungs-Finanzierungsabkommen mit der U.S. International Development Finance Corporation (DFC) abgeschlossen und sich damit bis zu 5 Millionen US$ gesichert, um sein Projekt zur Wiederinbetriebnahme der Antimonmine Krstov Dol in Nordmazedonien voranzutreiben. Dieses Geschäft ist die erste Antimon-Investition von DFC und das erste Projekt in Nordmazedonien, was die strategische und wirtschaftliche Positionierung des Projekts bestätigt.

„DFC ist stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Pela im Rahmen dieser strategischen Projektentwicklungsvereinbarung bekannt zu geben, die unsere erste in Nordmazedonien ist", sagte DFC-CEO Ben Black. „Durch die Unterstützung der Wiederbelebung der Antimonmine und des Aufbereitungsbetriebs in Krstov Dol wird dieses Projekt dazu beitragen, die weltweite Antimonversorgung weg von China zu diversifizieren und eine zuverlässige Quelle dieses wichtigen Minerals für die USA und unsere Verbündeten zu sichern."

Die Investition ist in der strategischen Positionierung des Projekts Krstov Dol Mine (KDM) verankert. Bei KDM handelt es sich um ein historisch produzierendes Antimonvorkommen, das als kurzfristige Lieferquelle für die USA und verwandte Märkte erschlossen wird. Antimon ist ein wichtiger Rohstoff für Verteidigungs-, Halbleiter- und Energiesysteme, wobei die kurzfristigen Produktionskapazitäten in verbündeten Volkswirtschaften begrenzt sind, so dass das Projekt von der sich verschärfenden Angebots-Nachfrage-Dynamik profitieren kann.

Die DFC-Finanzierung wird wichtige Machbarkeitsmeilensteine unterstützen, darunter eine JORC-konforme Mineralressourcenschätzung und Bewertungen, die internationalen Standards entsprechen und dazu beitragen, das Risiko des Projekts zu verringern und es in Richtung Erschließung voranzutreiben.

Im Anschluss an die Vereinbarung mit DFC hat PELA vor kurzem mit PGM Processing, einem US-amerikanischen Unternehmen, zusammengearbeitet, um eine kommerzielle Abnahmevereinbarung zu prüfen. Im Rahmen dieser Vereinbarung beabsichtigt PGM Processing, eine beträchtliche Menge an Antimonkonzentrat und Tailings von PELA zu beziehen, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses von Verarbeitungsversuchen und Meilensteinen der Projektentwicklung.

„Die Investition von DFC und die Partnerschaft mit PGM Processing werden voraussichtlich die Entwicklung der kurzfristigen Antimonversorgung der Vereinigten Staaten unterstützen, die in der verbündeten Produktion und der Verarbeitung in den USA verankert ist", Nik Jovanovski, Geschäftsführer von PELA Global.

Mit seiner Lage in Nordmazedonien, einem NATO-Mitglied und EU-Beitrittsland, bietet das Projekt einen stabilen und strategisch ausgerichteten Standort für Investitionen. PELA Global, treibt das Projekt in Übereinstimmung mit international anerkannten Umwelt- und Sozialstandards voran.

Pela Global Limited ist ein australisches Unternehmen für kritische Metalle und Edelmetalle, das sich auf die verantwortungsvolle Erschließung von Mineralressourcen im Tethyan-Metallgürtel in Südosteuropa konzentriert.

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