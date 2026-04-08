Niutech startet ein Expansionsprojekt zur Reifenpyrolyse mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen pro Jahr und setzt damit einen neuen Maßstab für die umfassende Nutzung von Reifenressourcen mit der Technologie der nächsten Generation

JINAN, China, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Niutech Environment Technology Corporation (Niutech), ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich der kontinuierlichen Pyrolyse, gab am 24. März bekannt, dass seine Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz, Shandong Hesheng Environment Technology Co, Ltd. (Hesheng), offiziell den ersten Spatenstich für ein Erweiterungsprojekt zur Reifenpyrolyse mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen pro Jahr (TPY) gesetzt hat. Damit erhöht Hesheng seine jährliche Gesamtverarbeitungskapazität von 60.000 TPY auf 160.000 TPY und wird zu einem weltweit führenden Unternehmen, das die weltweit größte Sammlung, Verarbeitung und umfassende Nutzung von Reifenressourcen durch Pyrolyse betreibt.

Bei dieser Projekterweiterung werden Niutechs industrielle, intelligente kontinuierliche Pyrolyseanlagen der nächsten Generation mit hoher Kapazität eingesetzt, die herkömmliche Systeme in Bezug auf Durchsatz, Betriebszeit und Automatisierung übertreffen sollen. Diese Nachrüstungen werden die Betriebskosten der Anlage senken und die Wirtschaftlichkeit des Projekts erhöhen, wodurch der groß angelegte, nachhaltige kommerzielle Betrieb von Reifenpyrolyseprojekten stärker unterstützt wird. Die Frage, wie ein groß angelegter, kontinuierlicher und stabiler kommerzieller Betrieb von Pyrolyseprojekten erreicht werden kann, ist seit langem ein zentrales Anliegen der weltweiten Industrie. Dieses Projekt spiegelt nicht nur die technischen Fortschritte von Niutech in der Forschung, Entwicklung und Herstellung im Bereich High-End-Pyrolyse wider, sondern demonstriert auch die Fähigkeit des Unternehmens, die kontinuierliche Pyrolyse einer breiteren industriellen Anwendung zuzuführen.