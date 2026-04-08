Ölpreise geben nach angekündigter Feuerpause zweistellig nach

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch nach der angekündigten zweiwöchigen Feuerpause zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten kräftig gefallen. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni fiel kurz nach der Ankündigung um bis zu 16 Prozent auf 91,70 US-Dollar. Bis 2.45 Uhr erholte sich der Kurs für die Referenzsorte des weltweiten Ölmarkts wieder etwas, lag aber mit 95,14 US-Dollar immer noch knapp 13 Prozent unter dem Niveau vom Dienstag.

Beim Preis für die US-Sorte WTI sah die Entwicklung am Mittwochmorgen ähnlich aus. Beide Ölsorten kosten trotz des Rückgangs aber immer noch rund ein Drittel mehr als vor dem Beginn der Angriffe Israels und der USA auf den Iran und dessen Gegenschläge unter anderem auf die Staaten in der Golfregion Ende Februar. Am Mittwochmorgen haben sich der Iran und die Vereinigten Staaten wenige Minuten vor dem Ablauf eines erneuten Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf eine Feuerpause geeinigt.