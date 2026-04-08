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    Leitindex nach angekündigter Feuerpause deutlich im Plus erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax taxiert auf 23.925 Punkte, rund 1.000 mehr
    • Letzte Minute Feuerpause zwischen Iran und USA
    • Öffnung der Straße von Hormus ermöglicht Schiffsverkehr
    DAX-FLASH - Leitindex nach angekündigter Feuerpause deutlich im Plus erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch nach der in letzter Minute ausgehandelten Feuerpause zwischen dem Iran und den USA mit deutlichen Gewinnen in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex sechs Stunden vor dem Start des regulären Xetra-Handels auf 23.925 Punkte. Das wäre ein Plus von rund 1.000 Punkten oder etwas mehr als vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Dienstag.

    Damit würde sich der Dax wieder der Marke von 24.000 Punkten nähern. Damit wäre der Dax dann wieder in der oberen Hälfte der Handelsspanne, innerhalb der sich der Leitindex seit Beginn der Angriffe Israels und der USA auf den Iran und dessen Gegenschläge unter anderem auf die Staaten in der Golfregion Ende Februar bewegt. Vor dem Beginn des Iran-Kriegs hatte der Dax bei rund 25.400 Punkten gestanden und war zeitweise unter die Marke von 22.000 Zählern gefallen.

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    Am Dienstag hatte er im Xetra-Haupthandel wegen der Nervosität vor dem Ablauf eines weiteren Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran rund ein Prozent nachgegeben. Am Mittwochmorgen einigten sich der Iran und die USA wenige Minuten vor dem Ablauf des Ultimatums auf eine Feuerpause geeinigt.

    Irans Außenminister kündigte zugleich eine Öffnung der Straße von Hormus an. In Abstimmung mit den iranischen Streitkräften und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen solle der Schiffsverkehr in der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge ermöglicht werden, schrieb Abbas Araghtschi in einer Erklärung. US-Präsident Donald Trump hatte die Öffnung der Straße kurz zuvor zur Bedingung für eine Feuerpause gemacht.

    Trump hatte damit gedroht, andernfalls den iranischen Energiesektor sowie Infrastruktur wie Brücken anzugreifen. Der US-Präsident hatte der Führung in Teheran dafür eine Frist bis 2.00 Uhr deutscher Zeit in der Nacht zum Mittwoch gesetzt. Auch Israel will sich an die zwischen Washington und Teheran vereinbarte Waffenruhe halten, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter mitteilte. Die USA und Israel hatten den Krieg gegen den Iran am 28. Februar begonnen./zb




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