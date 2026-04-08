Energie-Poker 2026: Nordex trumpft auf, RWE lauert und A.H.T. Syngas bläst zum Angriff Der Energiemarkt befindet sich im Frühjahr 2026 inmitten turbulenter Bewegungen. Während geopolitische Spannungen die Preise schnell hin- und hertreiben, setzten etablierte Unternehmen wie Nordex und RWE zu neuen Kursanstiegen an. Die Branche …



