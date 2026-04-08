EINSTIEGSCHANCE bei Drohnen-Geheimtipp! NEO Battery Materials testet im militärischen Grenzgebiet! Derzeit bietet sich eine spannende Einstiegschance bei diesem Drohnen-Geheimtipp: NEO Battery Materials. Im aktuellen Börsenbeben hat die Aktie des Spezialisten für Batterien für Drohnen, Roboter und Elektromobilität über 20 % an Wert verloren. …



