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    Australiens Premier

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    Waffenruhe ist 'positive Nachricht'

    Für Sie zusammengefasst
    • Albanese begrüßt Waffenruhe und Hormusöffnung
    • Entspannung entlastet Ölversorgung und Preise
    • Australien halbierte Spritsteuer und griff zu Reserven
    Australiens Premier - Waffenruhe ist 'positive Nachricht'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    CANBERRA (dpa-AFX) - Australiens Premierminister Anthony Albanese hat die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sowie die geplante Wiederöffnung der Straße von Hormus begrüßt. Die Entwicklungen könnten zu einem dauerhaften Ende des Konflikts beitragen, der rund 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung beeinträchtigt und die Treibstoffpreise stark steigen ließ.

    "Das sind positive Nachrichten. Wir haben seit einiger Zeit zu einer Deeskalation aufgerufen", sagte Albanese dem Sender Sky News. "Wir sehen bereits erhebliche Auswirkungen eines Krieges, der auf der anderen Seite der Welt stattfindet - hier in Australien wie für Menschen weltweit."

    Hoffnung auf dauerhafte Deeskalation

    Der Regierungschef fügte hinzu: "Das ist sehr positiv, und wir hoffen, dass es zu einer dauerhaften Deeskalation und einem Ende des Konflikts führt sowie zu einer Lösung, die es der Welt ermöglicht, wieder nach vorn zu schauen."

    Australien hatte zuletzt angesichts steigender Energiepreise vorübergehend die Kraftstoffsteuer halbiert und Benzin aus Notreserven freigegeben. Das Land gilt als besonders anfällig für globale Lieferstörungen, weil es einen Großteil seines Treibstoffs importiert und nur über relativ geringe strategische Reserven verfügt./cfn/DP/zb






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