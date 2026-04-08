ROUNDUP/Pakistan
Waffenruhe zwischen USA und Iran ab sofort
- Waffenruhe zwischen Iran und USA tritt sofort
- Pakistan lädt Delegationen nach Islamabad ein
- Iran und USA zeigen Weisheit und Verständnis
ISLAMABAD (dpa-AFX) - Dem Vermittler Pakistan zufolge greift die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA mit sofortiger Wirkung. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie ihre Verbündeten hätten einer sofortigen Waffenruhe einschließlich im Libanon und andernorts zugestimmt, schrieb Premierminister Shehbaz Sharif auf X.
Sharif lud Delegationen beider Länder für weitere Gespräche am Freitag in die pakistanische Hauptstadt Islamabad ein, wo Vertreter aus Washington und Teheran über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts verhandeln sollen.
Beide Seiten hätten in den Gesprächen "bemerkenswerte Weisheit und Verständnis" bewiesen und sich konstruktiv für Frieden und Stabilität eingesetzt. Irans Nachbarland Pakistan hatte im Krieg zwischen Vertretern aus Washington und Teheran vermittelt.
Pakistan habe mit seinen Vermittlungsbemühungen seinen größten diplomatischen Erfolg seit Jahren erzielt, schrieb der Südasien-Experte Michael Kugelman auf X. Am wichtigsten sei jedoch, dass Pakistan dazu beigetragen hat, eine potenzielle Katastrophe im Iran abzuwenden./arb/DP/zb
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
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