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    Onco-Innovations unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Partnern im Bereich F&E-Förderprogramme („RDI Partners“) und gründet Onco-Innovations AU Pty. Ltd., um die australische Phase-I-Strategie voranzutreiben

    Onco-Innovations unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Partnern im Bereich F&E-Förderprogramme („RDI Partners“) und gründet Onco-Innovations AU Pty. Ltd., um die australische Phase-I-Strategie voranzutreiben
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    Das Unternehmen gibt auch eine Marketingvereinbarung bekannt

     

    Vancouver, Kanada – 7. April 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit Partnern im Bereich F&E-Förderprogramme („RDI Partners“) und die Gründung von Onco-Innovations AU Pty. Ltd. („ONCO AU“) als hundertprozentige australische Tochtergesellschaft des Unternehmens bekannt zu geben.

     

    Durch die Zusammenarbeit mit RDI Partners und die Gründung seiner australischen Tochtergesellschaft arbeitet Onco-Innovations an der Implementierung eines strukturierten operativen Rahmens zur Unterstützung der geplanten Phase-I-Entwicklungsaktivitäten in der Region. Dieser Rahmen umfasst die Gründung und Leitung von ONCO AU als lokale australische Betriebsgesellschaft des Unternehmens sowie die Prüfung der möglichen Förderfähigkeit im Rahmen des australischen Programms für Forschungs- und Entwicklungssteueranreize in Höhe von 43,5 % für förderfähige Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Die Initiative unterstützt zudem die Vorbereitung der Einreichung bei einer Ethikkommission für Forschung am Menschen (HREC, Human Research Ethics Committee) und die Abwicklung des CTN-Verfahrens (CTN, Clinical Trial Notification) bei der Therapeutic Goods Administration (TGA), wobei sie sich an den Praktiken der Finanzverwaltung, den Anforderungen der regulatorischen Compliance und den Berichtsstandards für börsennotierte Unternehmen orientiert. Zusammen stellen diese Schritte eine skalierbare betriebliche Infrastruktur bereit, die zur Unterstützung der aktuellen klinischen Ziele des Unternehmens und der potenziellen zukünftigen globalen Expansion entwickelt wurde.

     

    Australien bietet einen optimierten Weg für klinische Studien in der Frühphase, einschließlich des CTN-Systems (CTN, Clinical Trial Notification), effizienter Verfahren zur ethischen Genehmigung und eines weltweit anerkannten regulatorischen Umfelds. Die Strategie von Onco-Innovations ist darauf ausgelegt, diese Vorteile zu nutzen und gleichzeitig strenge wissenschaftliche, operative und Governance-Standards beizubehalten, während das Unternehmen sein Entwicklungsprogramm beschleunigt.

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