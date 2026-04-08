Über 100 % Kurspotenzial bei dieser Rohstoff-Rakete! Antimony Resources profitiert von Aufrüstung!
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Nach Ansicht von Analysten haben Anleger mit dieser Rohstoff-Rakete die Chance auf über 100 % Kursgewinn: Antimony Resources. Die Aktie fällt derzeit durch relative Stärke auf. …
Foto: esg-aktien.de
Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Nach Ansicht von Analysten haben Anleger mit dieser Rohstoff-Rakete die Chance auf über 100 % Kursgewinn: Antimony Resources. Die Aktie fällt derzeit durch relative Stärke auf. Während die Weltbörsen beben, notiert das Wertpapier nah am Allzeithoch. Dafür gibt es gute Gründe. Antimon wird nicht nur für Munition dringend benötigt, sondern ist auch für andere Schlüsselbranchen essenziell. Antimony Resources erschließt derzeit ein spannendes Projekt in Kanada. In wenigen Wochen wird die erste Ressourcenschätzung erwartet. Dies könnte zur Neubewertung der Aktie führen. Analysten raten mit Kursziel 1,90 EUR zum Kauf.
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