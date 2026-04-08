Yellow Cake, Kazatomprom und Stallion Uranium: Drei Ideen, um vom Uran-Boom zu profitieren Die Kernkraft steht weltweit vor einem Boom. Das verheißt strahlende Aussichten für den Uranmarkt. Was politisch totgesagt schien, wird von der Realität des explodierenden Energiebedarfs für Künstliche Intelligenz und Rechenzentren gnadenlos …



