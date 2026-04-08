Yellow Cake, Kazatomprom und Stallion Uranium: Drei Ideen, um vom Uran-Boom zu profitieren
Die Kernkraft steht weltweit vor einem Boom. Das verheißt strahlende Aussichten für den Uranmarkt. Was politisch totgesagt schien, wird von der Realität des explodierenden Energiebedarfs für Künstliche Intelligenz und Rechenzentren gnadenlos …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Die Kernkraft steht weltweit vor einem Boom. Das verheißt strahlende Aussichten für den Uranmarkt. Was politisch totgesagt schien, wird von der Realität des explodierenden Energiebedarfs für Künstliche Intelligenz und Rechenzentren gnadenlos widerlegt. Der Uranpreis hat sich seit 2016 mehr als verdreifacht – und Experten sehen weiteres Potenzial. Für Anleger bieten sich drei interessante, aber sehr unterschiedliche Investmentchancen: Vom soliden Lagerhalter Yellow Cake über Weltmarktführer Kazatomprom bis hin zum hoffnungsvollen Herausforderer Stallion Uranium.
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