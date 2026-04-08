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    Weniger Rabatte bei Elektroautos

    Für Sie zusammengefasst
    • Rabatte für Elektroautos sind leicht gesunken
    • Marktanteil der Elektroautos bei etwa 24 bis 25 Prozent
    • Hohe Spritpreise treiben Kunden zum Elektroautowechsel
    Weniger Rabatte bei Elektroautos
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DUISBURG (dpa-AFX) - Elektroautos haben sich zuletzt blendend verkauft. Das macht sich inzwischen auch in sinkenden Rabatten bemerkbar, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sagt. In seiner aktuellen Rabattstudie stellt er leicht rückläufige Nachlässe auf Stromer fest, während sie bei Verbrennern minimal gestiegen sind.

    "Die hohen Spritpreise lassen Autokäufer über das Elektroauto nachdenken und die Autobauer spüren das, sonst hätte man die Rabatte nicht leicht zurückgefahren", schreibt Dudenhöffer. Das bringt positive Aussichten mit sich: "Nach unserer Einschätzung gewinnt das Elektroauto in den nächsten Monaten Marktanteile."

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    Dagegen erwartet er bei Verbrennern eine rückläufige Nachfrage, auch weil Verbraucher angesichts der aktuellen Lage verunsichert seien: "Die Kunden warten ab oder wechseln zum Stromauto", so der Experte. Ein Marktanteil von 25 Prozent zum Jahresende sei nicht unrealistisch. Im März lag er nach einem massiven Plus bei den Elektroautozahlen bei 24 Prozent./ruc/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 79,09 auf Lang & Schwarz (07. April 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -8,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 366,33USD. Von den letzten 9 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -58,17 %/+44,24 % bedeutet.




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