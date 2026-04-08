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    Waffenruhe muss eingehalten werden

    Für Sie zusammengefasst
    • UN fordert Einhaltung der Waffenruhe im Nahen Osten
    • Waffenruhe von zwei Wochen zwischen USA und Iran
    • Guterres begrüßt Pause und mahnt Einhaltung
    UN - Waffenruhe muss eingehalten werden
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Verkündung der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran fordern die Vereinten Nationen die Kriegsparteien zur Einhaltung der Feuerpause auf. Dies sei nötig, "um den Weg für einen dauerhaften und umfassenden Frieden in der Region zu ebnen", teilte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres mit.

    Guterres begrüße zwar die zweiwöchige Waffenruhe - zugleich fordere er "alle Konfliktparteien im Nahen Osten auf, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen", sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Neben den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Iran ist auch Israel direkt am Krieg beteiligt.

    Der Iran und die USA hatten sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Mittwoch auf eine Waffenruhe geeinigt. Trump schrieb auf Truth Social, dass der vom Iran vorgelegte Zehn-Punkte-Plan eine "praktikable Grundlage für Verhandlungen bietet."/ngu/DP/zb





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