Das weltweite Mitarbeiterengagement sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2020

WASHINGTON, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Das weltweite Mitarbeiterengagement sank im Jahr 2025 auf 20 %, nachdem es 2022 einen Höchststand von 23 % erreicht hatte. Damit verzeichnete Gallup zum ersten Mal zwei aufeinanderfolgende Jahre mit einem Rückgang des weltweiten Engagements. Trotz langfristiger Verbesserungen, darunter ein Anstieg um acht Prozentpunkte seit 2009, deutet der jüngste Rückgang laut Gallups aktuellem State-of-the-Global-Workplace- Bericht auf wachsende Herausforderungen für Unternehmen weltweit hin

Jeder Prozentpunkt beim Engagement entspricht weltweit etwa 21 Millionen Beschäftigten. Zwar zeigt der langfristige Trend eine Verbesserung der Arbeitsqualität für Millionen von Menschen, doch geben die jüngsten Rückgänge Anlass zur Sorge.

Ein geringes Engagement ist weiterhin mit erheblichen wirtschaftlichen Kosten verbunden. 2024 führte mangelndes Engagement weltweit zu einem geschätzten Produktivitätsverlust von 10 Billionen US-Dollar – das entspricht 9 % des globalen BIP.

Der weltweite Rückgang des Engagements im Jahr 2025 war geografisch weit verbreitet, wobei keine Region einen Anstieg verzeichnete. Südasien (-5 Punkte) verzeichnete den größten Rückgang.

Führungskräfte treiben den Rückgang des globalen Engagements weiter voran

Der jüngste Rückgang des globalen Engagements ist größtenteils auf das sinkende Engagement der Führungskräfte zurückzuführen. Seit 2022 ist das Engagement der Führungskräfte um neun Prozentpunkte gesunken, darunter allein ein Rückgang um fünf Punkte im Jahr 2025 (von 27 % auf 22 %). Im Gegensatz dazu ist das Engagement der Mitarbeiter weitgehend stabil geblieben.

Führungskräfte waren in der Vergangenheit engagierter als die von ihnen geführten Mitarbeiter, doch dieser Abstand hat sich deutlich verringert. Heute sind Führungskräfte nicht engagierter als einzelne Mitarbeiter, was auf eine entscheidende Veränderung in der Dynamik am Arbeitsplatz hindeutet.

Regionale Daten unterstreichen diesen Trend. In Südasien – vor allem getrieben durch Indien – sank das Engagement der Führungskräfte 2025 um acht Prozentpunkte, parallel zu einem Rückgang der Anzahl der Führungskräfte, was darauf hindeutet, dass eine Abflachung der Organisationsstruktur möglicherweise zu einem geringeren Engagement beiträgt.