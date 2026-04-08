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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 8. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Evotec Jahreszahlen detailliert 07:00 Call 14:00
    • Großbritannien Shell Q1 Trading Statement 08:00
    • EUR Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsatz 11:00
    TAGESVORSCHAU - Termine am 8. April 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 8. April

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (detailliert) (14.00 Call) 08:00 GBR: Shell, Q1 Trading Statement
    08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung
    11:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung
    12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen
    15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung
    15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung
    USA: FedEx, Freight Investor Day
    FRA: Michelin, Pre-Close Call Q1/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26
    01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26
    08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 1/26
    08:00 DEU: Destatis: Relaunch Dashboard Konjunktur
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26
    08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26
    08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26
    11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 17./18.3.26

    SONSTIGE TERMINE
    18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover

    USA: Nato-Generalsekretär Rutte trifft sich in Washington mit US-Präsident Donald Trump °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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