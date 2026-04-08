US-Iran-Waffenruhe: Öl crasht, Aktien und Bitcoin springen an

Auslöser ist die Aussicht auf Entspannung im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump kündigte laut CNBC an, geplante Angriffe auf die Infrastruktur des Iran für zwei Wochen auszusetzen – unter der Bedingung, dass die Straße von Hormus vollständig, sofort und sicher geöffnet wird. Genau das wollten die Märkte offenbar hören.

Der Ölmarkt erlebt einen brutalen Stimmungsumschwung. Nach der Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran rauscht der Preis plötzlich nach unten – und mit ihm fällt ein zentraler Angstfaktor der vergangenen Wochen weg.

Die Reaktion fällt heftig aus: Die US-Sorte WTI sackte um mehr als 14 Prozent auf 96,98 US-Dollar je Barrel ab. Brent verlor mehr als 12 Prozent und rutschte ebenfalls auf rund 96 US-Dollar. Damit ist die Marke von 100 US-Dollar vorerst Geschichte.

Gleichzeitig zünden Anleger ein globales Risk-on-Feuerwerk. Die Futures auf den Dow Jones stiegen um 967 Punkte und auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 legten jeweils um gut 2 Prozent zu. In Asien schossen vor allem südkoreanische und japanische Aktien nach oben. Selbst der Bitcoin sprang um über 2 Prozent auf 71.508 US-Dollar.

Doch Entwarnung gibt es nicht. Gerade das macht die Lage so brisant: Gold stieg weiter und auch US-Staatsanleihen blieben gefragt. Das zeigt, dass viele Investoren dem Frieden noch nicht trauen. Die Erholungsrallye ist da, steht aber auf einem wackligen Fundament.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



