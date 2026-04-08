    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBenzin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Benzin

    Teheran will Hormus öffnen

    1425 Aufrufe 1425 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Iran-Waffenruhe: Öl crasht, Aktien und Bitcoin springen an

    Die USA und der Iran haben sich auf eine Waffenruhe für Friedensgespräche geeinigt. Die 2-wöchige Waffenruhe löst einen Befreiungsschlag an den Märkten aus: Öl bricht zweistellig ein, während Aktien & Bitcoin ansteigen.

    Für Sie zusammengefasst
    Teheran will Hormus öffnen - US-Iran-Waffenruhe: Öl crasht, Aktien und Bitcoin springen an
    Foto: Daniel Torok/White House - Planet Pix via ZUMA Press Wire

    Der Ölmarkt erlebt einen brutalen Stimmungsumschwung. Nach der Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran rauscht der Preis plötzlich nach unten – und mit ihm fällt ein zentraler Angstfaktor der vergangenen Wochen weg.

    Auslöser ist die Aussicht auf Entspannung im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump kündigte laut CNBC an, geplante Angriffe auf die Infrastruktur des Iran für zwei Wochen auszusetzen – unter der Bedingung, dass die Straße von Hormus vollständig, sofort und sicher geöffnet wird. Genau das wollten die Märkte offenbar hören.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.094,46€
    Basispreis
    4,34
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.100,00€
    Basispreis
    4,76
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Reaktion fällt heftig aus: Die US-Sorte WTI sackte um mehr als 14 Prozent auf 96,98 US-Dollar je Barrel ab. Brent verlor mehr als 12 Prozent und rutschte ebenfalls auf rund 96 US-Dollar. Damit ist die Marke von 100 US-Dollar vorerst Geschichte.

    Gleichzeitig zünden Anleger ein globales Risk-on-Feuerwerk. Die Futures auf den Dow Jones stiegen um 967 Punkte und auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 legten jeweils um gut 2 Prozent zu. In Asien schossen vor allem südkoreanische und japanische Aktien nach oben. Selbst der Bitcoin sprang um über 2 Prozent auf 71.508 US-Dollar.

    Doch Entwarnung gibt es nicht. Gerade das macht die Lage so brisant: Gold stieg weiter und auch US-Staatsanleihen blieben gefragt. Das zeigt, dass viele Investoren dem Frieden noch nicht trauen. Die Erholungsrallye ist da, steht aber auf einem wackligen Fundament.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Teheran will Hormus öffnen US-Iran-Waffenruhe: Öl crasht, Aktien und Bitcoin springen an Die USA und der Iran haben sich auf eine Waffenruhe für Friedensgespräche geeinigt. Die 2-wöchige Waffenruhe löst einen Befreiungsschlag an den Märkten aus: Öl bricht zweistellig ein, während Aktien & Bitcoin ansteigen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     