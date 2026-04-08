Teheran will Hormus öffnen
US-Iran-Waffenruhe: Öl crasht, Aktien und Bitcoin springen an
Die USA und der Iran haben sich auf eine Waffenruhe für Friedensgespräche geeinigt. Die 2-wöchige Waffenruhe löst einen Befreiungsschlag an den Märkten aus: Öl bricht zweistellig ein, während Aktien & Bitcoin ansteigen.
- Zweiwöchige Waffenruhe USA–Iran, Öl fällt stark
- Aktien und Bitcoin steigen, Risk on Rallye global
- Gold und US-Staatsanleihen bleiben weiter gefragt
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Der Ölmarkt erlebt einen brutalen Stimmungsumschwung. Nach der Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran rauscht der Preis plötzlich nach unten – und mit ihm fällt ein zentraler Angstfaktor der vergangenen Wochen weg.
Auslöser ist die Aussicht auf Entspannung im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump kündigte laut CNBC an, geplante Angriffe auf die Infrastruktur des Iran für zwei Wochen auszusetzen – unter der Bedingung, dass die Straße von Hormus vollständig, sofort und sicher geöffnet wird. Genau das wollten die Märkte offenbar hören.
Die Reaktion fällt heftig aus: Die US-Sorte WTI sackte um mehr als 14 Prozent auf 96,98 US-Dollar je Barrel ab. Brent verlor mehr als 12 Prozent und rutschte ebenfalls auf rund 96 US-Dollar. Damit ist die Marke von 100 US-Dollar vorerst Geschichte.
Gleichzeitig zünden Anleger ein globales Risk-on-Feuerwerk. Die Futures auf den Dow Jones stiegen um 967 Punkte und auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 legten jeweils um gut 2 Prozent zu. In Asien schossen vor allem südkoreanische und japanische Aktien nach oben. Selbst der Bitcoin sprang um über 2 Prozent auf 71.508 US-Dollar.
Doch Entwarnung gibt es nicht. Gerade das macht die Lage so brisant: Gold stieg weiter und auch US-Staatsanleihen blieben gefragt. Das zeigt, dass viele Investoren dem Frieden noch nicht trauen. Die Erholungsrallye ist da, steht aber auf einem wackligen Fundament.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion