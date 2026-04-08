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    Anleger feiern Feuerpause im Iran-Krieg und Einbruch der Ölpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Waffenruhe zwischen USA und Iran löst Erleichterung aus
    • Ölpreise fallen zweistellig, Brent unter 92 Dollar
    • Öffnung der Straße von Hormus sichert weltweiten Handel
    DAX-FLASH - Anleger feiern Feuerpause im Iran-Krieg und Einbruch der Ölpreise
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Einigung in allerletzter Minute zwischen den USA und dem Iran auf eine Waffenruhe sorgt bei den Anlegern am Mittwoch weltweit für enorme Erleichterung - vor allem dank des massiven Einbruchs der Ölpreise. Mehrere Börsianer sprachen von einem "Geschenk von Pakistan". Der Nachbar des Iran vermittelte eine weitreichende, sofortige Waffenruhe, die auch für die US-Verbündeten gilt und sich bis in den Libanon erstreckt.

    Daraufhin sackten die Ölpreise prozentual zweistellig ab. Sie sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel zeitweise unter 92 Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit mehr als zwei Wochen.

    Entsprechend deutlich steigt die Risikofreude der Aktienanleger: Der japanische Leitindex Nikkei schoss um mehr als 5 Prozent nach oben auf das Niveau von Anfang März. Den Dax taxiert der Broker IG ähnlich stark auf bis zu 24.112 Punkte. Damit würde er seine exponentielle 200-Tage-Linie zurückerobern - ein viel beachtetes Trendbarometer.

    Wichtig für die globalen Märkte ist vor allem, dass der Iran die Straße von Hormus nun wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Energie. Ihre Öffnung war die Bedingung der USA für eine Feuerpause./ag/zb





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