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    Erholungsrallye

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    Asiens Börsen knallen nach US-Iran-Waffenstillstand rauf!

    Die USA und der Iran einigen sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe, um Friedensverhandlungen zu ermöglichen. Während der Ölpreis fällt, legen die Börsen in Asien eine Erholungsrallye hin.

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    Erholungsrallye - Asiens Börsen knallen nach US-Iran-Waffenstillstand rauf!
    Foto: Kyodo

    Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum legten am Mittwochmorgen kräftig zu. Grund dafür war die Einigung der USA und des Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe, um Friedensverhandlungen zu ermöglichen.

    Die Reaktion in Südkorea fiel besonders heftig aus. Der Kospi schoss um mehr als sechs Prozent nach oben und auch die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix legten kräftig zu. Der japanische Nikkei 225 gewann rund fünf Prozent. Der indische Leitindex Nifty 50 kletterte um rund 3,8 Prozent. Auch in China, Hongkong und Australien ging es klar aufwärts.

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    Nikkei 225

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    Trump wies darauf hin, dass der zweiwöchige Waffenstillstand davon abhänge, dass der Iran einer vollständigen, sofortigen und sicheren Öffnung der Straße von Hormus zustimme. Irans Außenminister Araghchi erklärte, eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus sei in den nächsten zwei Wochen in Abstimmung mit den iranischen Streitkräften möglich.

    US-Rohöl sackte daraufhin zeitweise um fast 15 Prozent ab, Brent um gut 13 Prozent. Für Anleger ist das ein doppelt bullisches Signal. Sinkende Energiepreise lindern den Inflationsdruck und erhöhen somit die Hoffnung auf mehr Spielraum für Zinssenkungen.

    Futures, die sich auf den Dow Jones Industrial Average beziehen, stiegen um 1,141 Punkte beziehungsweise 2,44 Prozent. S&P-500-Futures legten um 2,69 Prozent zu und Nasdaq-100-Futures kletterten um 3,36 Prozent.

    Doch die Erholungsrallye hat einen Haken: Die Entspannung gilt bislang nur unter Bedingungen und hängt von der Lage rund um die Straße von Hormus ab. Solange der Korridor offen bleibt, könnte die Erleichterungsrallye in Asien weiterlaufen. Kippt das Signal, dürfte die Nervosität an den Märkten sofort zurückkehren.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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