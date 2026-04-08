dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Kurssprung nach Waffenruhe im Iran
- Waffenruhe im Iran löst starke Erleichterung aus
- Ölpreise stürzen zeitweise auf unter 92 Dollar
- Nikkei klettert über fünf Prozent am Mittwoch
FRANKFURT (dpa-AFX)
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DEUTSCHLAND: - KURSSPRUNG ERWARTET - Die Waffenruhe im Iran sorgt bei Anlegern weltweit für enorme Erleichterung - vor allem dank des massiven Einbruchs der Ölpreise. Mehrere Börsianer sprachen am Mittwoch von einem "Geschenk von Pakistan". Der Nachbar des Iran vermittelte eine sofortige Waffenruhe, die auch für die US-Verbündeten gilt und sich bis in den Libanon erstreckt. Daraufhin sackten die Ölpreise prozentual zweistellig ab. Sie sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel zeitweise unter 92 Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit mehr als zwei Wochen. Entsprechend deutlich steigt die Risikofreude der Anleger: Der japanische Leitindex Nikkei schoss um mehr als 5 Prozent nach oben auf das Niveau von Anfang März. Den Dax taxiert der Broker IG ähnlich stark auf bis zu 24.112 Punkte. Damit würde er seine exponentielle 200-Tage-Linie überwinden - ein viel beachtetes Trendbarometer.
USA: - UNVERÄNDERT - Die US-Börsen sind am Dienstag nach einer späten Erholung und vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg nur wenig verändert und richtungslos aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,18 Prozent tiefer bei 46.584,46 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,08 Prozent auf 6.616,85 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,04 Prozent auf 24.202,37 Punkte aufwärts.
ASIEN: - KURSSPRUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch mit kräftigen Kursgewinnen auf die Waffenruhe im Iran-Krieg reagiert. Insbesondere der schubhafte Rückgang der Ölpreise in der Folge und die Aussicht auf freien Schiffsverkehr in der wichtigen Straße von Hormus sorgten für Erleichterung. Diese ist für den Transport von Öl- und Gas besonders wichtig. Der Iran und die USA haben sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus geeinigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte in der Folge zuletzt um 5,4 Prozent zu. Für den CSI 300 , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, ging es um 2,8 Prozent nach oben. Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong kletterte um 2,9 Prozent.
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DAX 22.921,59 -1,06%
XDAX 23.226,27 0,05%
EuroSTOXX 50 5.633,22 -1,05%
Stoxx50 4.906,33 -1,23%
DJIA 46.584,46 -0,18%
S&P 500 6.616,85 0,08%
NASDAQ 100 24.202,37 0,04%°
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RENTEN:
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Bund-Future 126,26 0,98%°
DEVISEN:
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Euro/USD 1,1684 0,77%
USD/Yen 158,34 -0,80%
Euro/Yen 185,00 -0,04%°
BITCOIN:
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Bitcoin 71.746 -0,27%
(USD, Bitstamp)°
ROHÖL:
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Brent 94,99 -14,28 USD WTI 96,69 -16,26 USD°
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mal ehrlich wer in diesem Markt noch immer long eingestellt ist. Schau dir mal die Weltlage an, dann überlege: ist es gerechtfertigt, dass das der Dax noch immer bei den 23000 Punkten ist? Dann die Straße von Hormus: jeden Tag, wo die gesperrt ist betrifft es die ganze Welt... Das geht bis zu den Turnschuhen wo überlall Öl drin ist...Viele haben keine Ahnung wie wichtig Öl ist, es geht nicht nur um Autos, heizen usw...Selbst wenn heute diese Straße wieder geöffnet werden sollte hat es einen gigantischen Schaden jetzt schon angerichtet..... und ich sags Euch voraus: wir steuern auf die größte Weltwirtschaftskrise zu, was hier im Forum noch keiner erlebt hat.... meine 15000 im Dax sind für mich immer realistischer... Hier könnte und hoffe ich wird dann ein Boden gefunden.....Aber selbst dort rechne ich nicht mehr mit einer größeren Steigerung über viele Jahre....Wird die Ölstrasse eröffnet, kann der Dax nochmal vor lauter Euphorie kurz ansteigen, vielleicht noch ein letztes mal an die 24000 laufen....Aber selbst dann sollte es das nach oben gewesen sein.... Bleibt die Straße über Ostern zu und Du hast Longs drin, wundere Dich nicht am nächsten Dienstag.......Da viele so denken werden, rechne ich auch heute noch mit fallenden Kursen...Alles nach oben sollte wieder abverkauft werden. Ich lege nicht mal mehr einen Hedge, ich werde wenns nach oben geht weitere Shorts kaufen.. Damit habt Ihr meine Einschätzung zum Markt!